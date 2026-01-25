Chủ tịch xã Núi Thành lần đầu lên tiếng vụ gian nan đòi lại nhà 25/01/2026 06:29

(PLO)- Chủ tịch UBND xã Núi Thành, TP Đà Nẵng cho hay sẽ thi hành bản án, trả lại nhà cho khổ chủ vụ "gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê"...

Ngày 24-1, ông Lương Công Tuấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng xác nhận, Ban đã làm việc với UBND xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) về nội dung liên quan đến vụ ‘Gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê’ mà Báo Pháp Luật TP.HCM nhiều lần phản ánh.

Chủ nhân nóng ruột muốn lấy lại nhà đã cho ủy ban thị trấn Núi Thành cũ thuê. Ảnh: TN

Chủ tịch xã lần đầu lên tiếng

Theo ông Tuấn, đây là vụ việc phức tạp, cần thu thập thông tin từ nhiều phía, nhiều góc độ và cần thời gian rà soát lại nhiều vấn đề.

“Chúng tôi đang giám sát kỹ vụ việc, sẽ có thông tin cụ thể sau”, ông Tuấn nói.

Về phía xã Núi Thành, ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã lần đầu tiên lên tiếng những thông tin liên quan vụ việc. Ông cho hay xã đã làm việc với Thi hành án, Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng và đang thực hiện các bước để thi hành án.

Về lý do chậm trễ thi hành án, Chủ tịch UBND xã Núi Thành cho hay xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Cụ thể, khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, đến tháng 10-2025, Tòa án Nhân dân tối cao mới có văn bản hướng dẫn kế thừa nghĩa vụ. Ngoài ra, xã gặp lúng túng trong việc sử dụng nguồn kinh phí để thi hành bản án.

Về kinh phí, sau khi xã xin ý kiến, Sở Tài chính đã hướng dẫn sử dụng nguồn ngân sách chi thường xuyên để thực hiện bản án.

“Xã đang gửi báo cáo thường trực HĐND thống nhất chủ trương để chi trả theo bản án”, ông Sơn nói.

Vẫn theo ông Sơn, liên quan vụ việc, UBND thị trấn Núi Thành cũ đã khởi kiện ông M (người ở trong nhà ông Chính) bồi thường do ở trong ngôi nhà quá lâu, nhưng vụ án chưa được xét xử.

PV hỏi ông Sơn nghĩ gì về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân là lãnh đạo thị trấn Núi Thành cũ thiếu quyết liệt, dẫn tới vụ việc kéo dài, gây thiệt hại ngân sách số tiền 105 triệu thực hiện bản án?

Ông Sơn trả lời: “Mình không thể nghĩ (trách nhiệm – PV) được, vì cái này buộc phải có kết luận của cấp thẩm quyền, 105 triệu đó thiệt hại hay không thì xem xét nhiều yếu tố khác”.

Ông Hoàng Châu Sơn trao đổi với PV. Ảnh: TN

Chủ tịch UBND xã Núi Thành cho rằng, thị trấn Núi Thành cũ thiếu quyết liệt lấy lại nhà để trả cho ông Chính vì thời điểm đó ông M đang đi kiện liên tục để đòi quyền lợi. Nay xã đã chuẩn bị sẳn phương án, chờ thi hành án vào thời điểm phù hợp.

Khổ chủ nóng ruột, muốn sớm lấy lại nhà

Ông Võ Công Chính (người cho thuê nhà) cho hay rất nóng ruột, chờ xã Núi Thành thi hành án để lấy lại nhà. Ông cho rằng thời gian đã lâu, vụ việc kéo rê gây thiệt hại, ảnh hưởng quyền lợi của mình.

“Trước đây họ nói sao không làm đơn đề nghị thi hành án, giờ làm đơn đã lâu rồi vẫn chưa chịu thi hành án để trả nhà lại cho tôi, thời gian đã ba, bốn tháng rồi”, ông Chính bức xúc.

Cũng theo ông Chính, bản án hai cấp tuyên yêu cầu thị trấn Núi Thành cũ (nay là xã Núi Thành) trả lại nhà cho ông và tiền thuê nhà đến tháng 9-2024.

Tuy nhiên, từ tháng 9-2024 đến nay, ngôi nhà của ông đang bị chiếm dụng, không có cơ quan hay cá nhân nào chịu trách nhiệm trả tiền thuê phát sinh trong thời gian này.

Ông Chính mong muốn sớm lấy lại nhà. Ảnh: TN

Vụ việc kéo dài càng lâu quyền lợi của ông càng bị ảnh hưởng. Ông cho rằng phải có cá nhân, cơ quan chịu trách nhiệm về việc căn nhà bị chiếm dụng đến nay.