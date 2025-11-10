Chủ vườn ở Đồng Nai hoảng hốt phát hiện vườn sầu riêng bị chặt phá 10/11/2025 16:15

(PLO)- Chủ vườn hoảng hốt phát hiện hàng chục cây sầu riêng đã bị kẻ xấu chặt phá và trình báo cơ quan công an.

Ngày 10-11, Công an phường An Lộc (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang làm rõ việc vườn sầu riêng của một gia đình người dân dân ở tổ 6 (ấp Sóc Giếng, phường An Lộc) bị chặt phá.

Theo ông Phạm Trung Tâm, trưa ngày 9- 11 khi ra vườn sầu riêng của gia đình thì hoảng hốt phát hiện hàng chục cây sầu riêng bị kẻ xấu phá hoại. Vì vậy gia đình đã trình báo cơ quan công an phường An Lộc.

Những cây sầu riêng bị kẻ xấu phá hoại. Ảnh: VH

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc và làm việc với gia đình ông Tâm.

Bước đầu, gia đình ông Tâm cho biết kẻ xấu đã chặt phá 26 cây sầu riêng có độ tuổi từ từ 3 tháng đến gần 2 năm tuổi.