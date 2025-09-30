Công an bắt quả tang 2 người lái ô tô trộm 500kg sầu riêng 30/09/2025 15:37

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk vừa bắt quả tang hai người lái ô tô bảy chỗ trộm cắp sầu riêng.

Ngày 30-9, thông tin từ Công an phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt quả tang hai nghi phạm lái ô tô đi trộm cắp sầu riêng.

Công an bắt quả tang hai người trộm cắp sầu riêng. Ảnh: C.A

Các nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Mến (33 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Trần Bách Quí (38 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cư Bao phát hiện hai người lạ xuất hiện trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản nên cử lực lượng theo dõi.

Qua theo dõi, công an xác định hai người này ở nơi khác đến, thường di chuyển trên ô tô bảy chỗ đến những khu vực có nhiều vườn sầu riêng tại phường Cư Bao và phường Buôn Hồ.

Ô tô liên quan vụ việc. Ảnh: C.A

Vì vậy, Công an phường Cư Bao đã trao đổi thông tin, phối hợp cùng Công an phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để tổ chức tuần tra, mật phục.

Đến khoảng 2 giờ ngày 30-9, tổ công tác của Công an phường Cư Bao và Công an phường Buôn Hồ đã phát hiện, bắt quả tang Mến và Quí khi hai người này đang trộm cắp khoảng 500kg sầu riêng tại một khu rẫy của người dân.