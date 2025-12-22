CSGT phạt nguội 40 xe máy đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm 22/12/2025 11:30

(PLO)- Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình, gửi thông báo phạt nguội 40 trường hợp xe máy đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm (TP.HCM); đồng thời xử lý trực tiếp 4 trường hợp vi phạm trong một buổi sáng.

Thời gian qua, Đội CSGT Hàng Xanh, TP.HCM ghi nhận tình trạng xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều trên tuyến đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung diễn ra khá phổ biến, nhất là vào thời điểm không có lực lượng CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ.

CSGT phạt nguội 40 xe máy đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm. Ảnh: PC08

Trước thực trạng trên, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đã tăng cường bố trí các tổ công tác ghi hình, xử lý vi phạm thông qua hình thức phạt nguội, đồng thời tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động nhằm kịp thời chấn chỉnh, răn đe các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong giờ cao điểm sáng 16-12-2025, lực lượng CSGT đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đối với 40 trường hợp điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đoạn đường có gắn biển “Cấm đi ngược chiều” tại khu vực đường Đặng Thùy Trâm.

Ngoài ra, tổ tuần tra còn lập biên bản xử phạt trực tiếp 4 trường hợp vi phạm.

Mã QR tra cứu nhanh 40 phương tiện vi phạm đi ngược chiều ngày 16/12/2025 trên tuyến Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. Ảnh: PC08

Đội CSGT Hàng Xanh đề nghị chủ các phương tiện vi phạm đến trụ sở đơn vị tại số 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TP.HCM để phối hợp giải quyết, chấp hành việc xử phạt theo quy định và chấm dứt hành vi vi phạm.

Theo Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều trên đường có biển cấm sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Thời gian tới, Đội CSGT Hàng Xanh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực này, kết hợp ghi hình xử lý phạt nguội nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, góp phần phòng ngừa tai nạn.

Người dân có thể phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông, các hành vi vi phạm trên địa bàn qua số điện thoại trực ban 028.3726.3803 để lực lượng CSGT kịp thời tiếp nhận, xử lý.