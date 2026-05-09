6 người nhập viện vì bị một con chó chạy rông tấn công 09/05/2026 16:12

(PLO)- Sau khi con chó cắn sáu người, người dân tức giận đánh chết con vật. Những nạn nhân bị chó cắn đang được cấp cứu và theo dõi sức khỏe.

Ngày 9-5, trên địa bàn xã Quỳnh Anh (tỉnh Nghệ An) có sáu người bị một con chó nghi mắc bệnh dại cắn bị thương. Trong đó, một người bị thương nặng đã nhập viện cấp cứu và phải khâu bốn mũi.

Các nạn nhân chó cắn được đưa đến Trung tâm Tiêm chủng Minh Lương kiểm tra sức khoẻ và tiêm phòng dại.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết con chó có biểu hiện bất thường, rất giống triệu chứng chó dại khi điên cuồng lao vào tấn công người đi đường.

Con chó đã chạy qua nhiều thôn và tấn công nhiều người. Các nạn nhân gồm ba nam học sinh (12 tuổi) ở các thôn Minh Tân, Văn Thơ, Phú Thịnh; một phụ nữ 43 tuổi ở thôn Hợp Công và cụ bà 79 tuổi ở thôn Minh Tân (xã Quỳnh Anh).

Người dân địa phương bức xúc đã đánh chết con chó nói trên.

Chính quyền xã Quỳnh Anh cùng cơ quan chức năng chưa xác định được con chó này của hộ dân nào. UBND xã Quỳnh Anh cảnh báo người dân nâng cao ý thức quản lý vật nuôi, chủ động tiêm phòng dại và cẩn trọng khi phát hiện động vật có biểu hiện bất thường.

Đồng thời, người dân và trẻ em cần tránh xa các con chó hung dữ. Trạm Y tế xã cũng thông báo ai bị con chó này cắn cần đến ngay trung tâm tiêm chủng hoặc cơ sở y tế gần nhất để tiêm phòng đầy đủ.

Trong tháng 4-2025, Trung tâm Tiêm chủng Minh Lương (xã Quỳnh Anh) cũng đã tiếp nhận sáu trường hợp khác bị chó cắn, trong đó nhiều ca nghi do chó dại tấn công.