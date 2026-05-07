4 người tử vong vì bệnh dại tại TP.HCM: HCDC khuyến cáo tiêm vaccine kịp thời 07/05/2026 17:40

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 7-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại, tăng 3 ca so với cùng kỳ năm 2025.

Theo HCDC, bệnh dại vẫn là mối nguy cơ đáng lo ngại trong cộng đồng. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, lây từ động vật sang người qua vết cắn, với tỉ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả nếu người phơi nhiễm được xử trí đúng cách và tiêm vaccine kịp thời.

Người dân khi đi đường bị chó thả rông trên địa bàn TP.HCM đuổi theo. Ảnh minh họa: HẢI NHI

Ngành y tế TP.HCM nhận định nguy cơ bệnh dại gia tăng trong bối cảnh chó, mèo tại một số khu vực chưa được tiêm phòng đầy đủ, vẫn còn tình trạng thả rông, không đeo rọ mõm. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân còn chủ quan, không đến cơ sở y tế sau khi bị cắn hoặc tự xử lý bằng biện pháp dân gian.

HCDC cảnh báo thời gian gần đây, một số trường hợp tử vong tại các tỉnh, thành phía Nam liên quan đến việc không tiêm phòng sau khi bị chó, mèo cắn. Điều này cho thấy nguy cơ bệnh vẫn hiện hữu và có thể gia tăng nếu người dân lơ là.

Trước tình hình trên, ngành y tế tổ chức giám sát người phơi nhiễm tại các điểm tiêm vaccine. Đồng thời, cơ quan chức năng ghi nhận, đánh giá nguy cơ đối với các trường hợp chó cắn nhiều người hoặc động vật có biểu hiện nghi dại để kịp thời điều tra, xử lý.

Sở Y tế phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM chia sẻ thông tin, tăng cường giám sát ổ dịch trên đàn chó, mèo. Công tác tập huấn chuyên môn được triển khai cho trạm y tế và cơ sở tiêm chủng nhằm bảo đảm thực hiện đúng phác đồ điều trị, tư vấn kịp thời cho người dân.

Ngành y tế cũng đẩy mạnh truyền thông trên nhiều nền tảng, cung cấp thông tin chính thống và hướng dẫn phòng ngừa. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự điều trị, chủ động đến cơ sở y tế ngay khi bị chó, mèo cắn, cào.