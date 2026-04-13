Bị chó nghi mắc bệnh dại cắn, người đàn ông tự điều trị bằng thuốc nam 13/04/2026 10:40

(PLO)- Một người đàn ông ở Đắk Lắk bị chó nghi mắc bệnh dại cắn nhưng không chịu đi tiêm phòng mà tự điều trị bằng thuốc nam.

Ngày 13-4, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết sau nhiều lần vận động, đến nay ông TC (33 tuổi, ngụ phường Phú Yên, Đắk Lắk), người nghi bị chó dại cắn vẫn chưa chịu đến cơ sở y tế tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng bệnh.

Lực lượng y tế điều tra dịch tễ liên quan bệnh dại ở Đắk Lắk. Ảnh: Y.T

Còn theo báo cáo từ UBND phường Phú Yên, ngoài việc từ chối tiêm phòng, ông C còn có lời lẽ xúc phạm đoàn công tác của phường và lực lượng y tế.

Theo báo cáo, hôm 2-4, ông C bị một con chó nghi mắc bệnh dại cắn vào bắp chân. Ông tự xử lý vết thương bằng xà phòng, tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam, không đến cơ sở y tế tiêm phòng.

Sau đó, lực lượng chức năng phường Tuy Hòa, trạm y tế phường nhiều lần đến gặp ông C để giải thích về mức độ nguy hiểm của bệnh dại, hướng dẫn ông tiêm huyết thanh, vaccine phòng bệnh dại. Tuy nhiên, ông C một mực từ chối đi tiêm phòng.

Ngày 8-4, lực lượng chức năng tiếp tục đến vận động, nhưng ông C kiên quyết không đi. Ông này trình bày đã tự điều trị bằng thuốc nam, ký cam kết tự chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe và tính mạng của bản thân nếu không tiêm vaccine phòng dại.

Ngày 9-4, lực lượng chức năng tiếp tục đến nhà vận động ông C đi tiêm phòng và cam kết tài trợ mọi kinh phí. Tuy nhiên, ông C vẫn từ chối.

Ngày 10-4, chính quyền phường Phú Yên và ngành y tế đến nhà mời ông C đi tiêm vaccine nhưng người ông không hợp tác mà còn xúc phạm cơ quan chức năng.

Theo lãnh đạo CDC Đắk Lắk, hiện con chó nghi bị dại cắn ông C đã bị người dân đánh chết. Vì vậy, cơ quan chức năng không thể lấy mẫu để xác định bệnh, không có cơ sở để cưỡng chế ông đi tiêm vaccine.

Như PLO đã thông tin, ngày 2-4, một con chó nặng khoảng 13 kg xuất hiện gần bãi tắm Phú Thọ 3 (phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk). Con chó có biểu hiện hung dữ, nghi mắc bệnh dại đã cắn liên tiếp 5 người, trong đó có ông C.

Sau sự việc, 4 người đã đến cơ sở y tế để tiêm huyết thanh và vaccine phòng bệnh dại, riêng ông C không chịu đi tiêm phòng.