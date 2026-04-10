Bị chó nghi mắc bệnh dại cắn nhưng người đàn ông chưa chịu đi tiêm phòng 10/04/2026 17:25

(PLO)- Một người dân ở Đắk Lắk bị con chó nghi mắc bệnh dại cắn nhưng chưa chịu tiêm phòng dại.

Chiều 10-4, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết một người dân trên địa bàn phường Phú Yên bị chó nghi mắc bệnh dại cắn nhưng không chịu đi tiêm phòng.

Ảnh minh họa.

Người liên quan là anh TC (34 tuổi, ngụ phường Phú Yên). Khoảng 16 giờ 30 hôm 2-4, anh C đang đi đường thì bị một con chó nghi mắc bệnh dại cắn vào bắp chân phải.

Ngoài anh C, con chó này còn cắn bốn người khác ở phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Thấy con chó có biểu hiện hung dữ, liên tiếp cắn người, người dân đã đánh chết và đem chôn.

Những trường hợp bị chó cắn đã tiêm vaccine và huyết thanh. Riêng anh C, dù được lực lượng chức năng vận động nhưng ông này không chịu tiêm phòng.

Hiện, UBND phường Phú Yên tiếp tục vận động anh C sớm tiêm để phòng bệnh dại.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), con chó cắn anh C có biểu hiện điển hình của bệnh dại. Tuy nhiên, người dân đã đánh chết, đem chôn con chó nên ngành y tế không thể lấy mẫu, xác định có bị bệnh dại hay không.

Ngành y tế đã vận động các nạn nhân bị chó cắn xử lý vết thương, tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng bệnh theo đúng phác đồ. Hiện, 4/5 người đã được tiêm phòng đầy đủ.

Riêng anh C, ngành y tế phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đến tận nhà tư vấn, vận động, phân tích các yếu tố dịch bệnh nhưng người này chưa đồng ý tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại.