Con chó đốm nghi mắc bệnh dại, liên tiếp cắn 5 người gần bãi biển 09/04/2026 12:24

(PLO)- Một con chó đốm nghi mắc bệnh dại đã cắn 5 người ở khu vực gần bãi biển tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 9-4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này đã nhận báo cáo của Trung tâm Y tế Đông Hòa về sự việc con chó nghi mắc bệnh dại cắn nhiều người trên địa bàn.

Nhân viên y tế điều tra dịch tễ liên quan bệnh dại ở Đắk Lắk. Ảnh: Y.T

Theo Trung tâm Y tế Đông Hòa, hôm 2-4, tại khu vực gần bãi biển khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một con chó lạ cắn nhiều người.

Con chó này có đặc điểm lông màu đen, đốm trắng trên lưng, nặng khoảng 13 kg. Trong ngày 2-4, con chó này đã liên tiếp cắn năm người dân tại phường Hòa Hiệp, phường Phú Yên. Sau đó, người dân đã đánh chết con chó rồi đem chôn.

Trung tâm Y tế Đông Hòa xác định trong số năm người bị chó cắn, có bốn người đã tiêm huyết thanh hoặc vaccine phòng dại.

Riêng anh TC (34 tuổi, ngụ phường Phú Yên) chưa tiêm vaccine hoặc huyết thanh.

Theo CDC Đắk Lắk, hiện đơn vị đã giao các phòng chuyên môn phối hợp Trạm y tế phường Hòa Hiệp, phường Phú Yên điều tra, giám sát, tư vấn người dân bị chó nghi dại cắn tiêm vaccine đủ liều, đúng lịch.

CDC Đắk Lắk cũng đề nghị UBND các địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống bệnh dại. Đồng thời thông báo rộng rãi về đặc điểm con chó nghi mắc bệnh dại để người dân bị chó cắn biết, kịp thời đến cơ sở y tế tiêm phòng.