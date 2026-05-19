Thu hồi, tiêu huỷ trên toàn quốc lô sữa rửa mặt trà xanh 19/05/2026 17:34

(PLO)- Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ trên toàn quốc một lô sữa rửa mặt trà xanh tinh chất serum do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum, tuýp 100 ml, số lô 04, ngày sản xuất: 15-9-2023, hạn dùng: 15-9-2028.

Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (19B đường 42, phường Hiệp Bình, TP.HCM) là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (22C đường 42, phường Hiệp Bình, TP.HCM) là đơn vị sản xuất.

Quyết định được ban hành căn cứ công văn của Sở Y tế Thanh Hóa gửi kèm phiếu kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan báo cáo liên quan đến lô sản phẩm sữa rửa mặt nêu trên.

Theo đó, mẫu sản phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm - Sở Y tế Thanh Hóa lấy mẫu tại Công ty cổ phần dược phẩm Minh Hằng (phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ trên toàn quốc một lô sữa rửa mặt do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH. Ảnh minh hoạ: AI

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm sữa rửa mặt nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 18-6-2026.