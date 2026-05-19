Đau đầu suốt 2 tháng, bé trai được phát hiện có khối u não lớn 19/05/2026 16:08

Ngày 19-5, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết vừa thực hiện thành công ca mổ sọ tỉnh cho bệnh nhi 12 tuổi có khối u não nằm ở vùng nguy cơ cao, giúp bảo tồn chức năng não quan trọng liên quan đến vận động và ngôn ngữ.

Theo bệnh viện, bệnh nhi nhập viện sau hai tháng liên tục xuất hiện các cơn đau đầu kéo dài, kèm tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và một lần mất ý thức ngắn.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối u não lớn nằm sát vùng chức năng quan trọng của não bộ, nơi liên quan trực tiếp đến khả năng vận động và ngôn ngữ.

Đây là vị trí đặc biệt nhạy cảm vì mọi can thiệp đều tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến khả năng vận động, giao tiếp và chất lượng sống của người bệnh nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

TS.BS Đỗ Hồng Hải, Trưởng Đơn nguyên Ngoại thần kinh nhi, khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết mục tiêu điều trị không chỉ là lấy khối u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho bệnh nhi.

Trước thách thức này, ê-kíp điều trị đã lựa chọn phương pháp mổ sọ tỉnh - một kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chuyên sâu thường áp dụng trong các trường hợp tổn thương não nằm gần vùng chức năng quan trọng, thay vì gây mê toàn thân như thông thường.

Theo BS Hải, với kỹ thuật mổ sọ tỉnh, người bệnh có thể được đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động ngay trong quá trình phẫu thuật. Điều này giúp phẫu thuật viên xác định ranh giới an toàn khi bóc tách khối u, nhận biết sớm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng não để điều chỉnh thao tác kịp thời, qua đó hạn chế tối đa tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh quan trọng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, hồi phục tốt và không xuất hiện dấu thần kinh khu trú mới. Ảnh: BVCC

Việc triển khai kỹ thuật mổ sọ tỉnh ở trẻ em là thách thức lớn do đòi hỏi chuyên môn cao và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa như ngoại thần kinh, gây mê hồi sức, điều dưỡng và hỗ trợ tâm lý.

Đặc biệt, với bệnh nhi chỉ mới 12 tuổi, việc giúp trẻ hiểu, tin tưởng và hợp tác trong suốt quá trình phẫu thuật là yếu tố rất quan trọng, góp phần quyết định thành công của ca mổ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, hồi phục tốt và không xuất hiện dấu thần kinh khu trú mới. Kết quả hình ảnh sau mổ cho thấy khối u đã được lấy gần như toàn bộ. Hiện bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nhằm bảo đảm quá trình hồi phục toàn diện.

TS.BS Trương Thanh Tình, Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết việc triển khai thành công mổ sọ tỉnh trên bệnh nhi cho thấy năng lực làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chức năng chuyên sâu tại bệnh viện.

Phương pháp này không chỉ giúp tăng khả năng lấy u mà còn góp phần quan trọng trong bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho người bệnh, đặc biệt ở các trường hợp u não nằm tại vùng nguy cơ cao.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với các dấu hiệu thần kinh ở trẻ như đau đầu kéo dài, yếu tay chân thoáng qua hoặc cơn mất ý thức. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần bảo tồn chức năng não bộ, khả năng học tập và sự phát triển lâu dài của trẻ.