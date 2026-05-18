Nam thanh niên mắc u mạch máu não xuất huyết hiếm gặp 18/05/2026 17:38

(PLO)- Đột ngột đau đầu dữ dội, nôn ói và mất thăng bằng, nam thanh niên được phát hiện đồng thời khối dị dạng mạch máu não đã xuất huyết và 2 túi phình động mạch não nguy hiểm.

Ngày 18-5, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân mắc khối u mạch máu não xuất huyết.

Không chỉ vậy, bệnh nhân còn bị phình mạch não ở vị trí nguy hiểm hiếm gặp

Bệnh nhân là anh NNHV (30 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nôn ói dữ dội, đi đứng không vững.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy người bệnh có khối u mạch máu dạng hang (cavernoma) ở vùng tiểu não trái đã có biến chứng xuất huyết.

Ngoài ra, bác sĩ còn phát hiện thêm 2 túi phình động mạch, trong đó có một túi nằm ở động mạch đốt sống - vị trí tiềm ẩn nguy cơ vỡ rất cao.

Hình ảnh túi phình mạch não của bệnh nhân đang xuất huyết. Ảnh: BVCC

TS.BS Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115, trưởng ê-kíp phẫu thuật, đánh giá u mạch máu dạng hang là một dạng dị dạng mạch máu bẩm sinh ít gặp. Phẫu thuật có thể lấy trọn khối u nhưng có thể để lại di chứng, ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài của người bệnh.

Sau hơn 20 ngày điều trị nội khoa nhưng tình trạng không cải thiện, bác sĩ quyết định phẫu thuật để loại bỏ nguy cơ xuất huyết tiếp diễn.

Tuy nhiên, ca bệnh đặc biệt này còn có túi phình động mạch đi kèm, việc can thiệp tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết do vỡ túi phình cao. Vì vậy, các bác sĩ quyết định tắc mạch xử lý túi phình, sau đó mới vi phẫu lấy khối u.

“Quả mìn” nổ chậm đó là túi phình của bệnh nhân được gỡ bằng phương pháp nội mạch. Chiến lược loại bỏ túi phình này được dựa trên kỹ thuật Balloon Test Occlusion (BTO) qua đó đánh giá tuần hoàn đối bên của bệnh nhân này có thể đảm nhận cho não sau khi làm tắc mạch máu mang túi phình nguy hiểm.

Sau can thiệp mạch não, bệnh nhân hồi phục tốt, được chuẩn bị đầy đủ thể trạng cũng như tâm lý cho cuộc phẫu thuật tiếp theo.

Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, khối dị dạng mạch máu ở tiểu não đã được loại bỏ thành công.

Hai ngày sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn. Các triệu chứng nôn ói, chóng mặt trước đó cũng biến mất. Hiện bệnh nhân được điều trị phục hồi chức năng để trở lại cuộc sống bình thường.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Tuấn, xuất huyết não do u mạch máu thường diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm vì nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với các nguyên nhân khác. Khi tình trạng xuất huyết cấp tính xảy ra, nguy cơ tử vong và để lại các di chứng thần kinh rất cao.

Để phòng ngừa đột quỵ xuất huyết não, bác sĩ khuyến cáo người dân cần kiểm soát huyết áp tốt, tránh căng thẳng kéo dài và chú ý các dấu hiệu thần kinh bất thường như đau đầu kéo dài, tê yếu tay chân, chóng mặt hoặc mất thăng bằng.

Đồng thời, duy trì lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, ăn nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế ăn mặn và dầu mỡ, tập thể dục thường xuyên và tránh rượu bia, thuốc lá. Bệnh nhân cần được tư vấn và thăm khám ở các cơ sở y tế chuyên sâu nếu nghi ngờ mắc các bệnh lý thần kinh hoặc đột quỵ.