Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc gần 800 sản phẩm mỹ phẩm 15/05/2026 11:22

(PLO)- Bộ Y tế quyết định thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc gần 800 mỹ phẩm vi phạm do nhiều công ty sản xuất, đứng tên công bố.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Trong đó có 511 sản phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương. Địa chỉ công ty tại lô D10-5, Cụm Công nghiệp làng nghề Tân Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0106380418.

Chi tiết danh sách 511 sản phẩm vi phạm của Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương tại đây.

Cùng với đó là 268 sản phẩm của Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam. Địa chỉ công ty tại thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, Hà Nội; mã số doanh nghiệp: 0108899696.

Chi tiết danh sách 268 sản phẩm vi phạm của Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam tại đây.

Lý do được cơ quan chức năng đưa ra là hai công ty trên không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” (CGMPASEAN) theo quy định.

Bộ Y tế quyết định thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc hàng loạt mỹ phẩm vi phạm. Ảnh minh hoạ: AI

Tiếp đó là bốn sản phẩm do chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội đứng tên công bố. Địa chỉ chi nhánh này tại 72 Mễ Trì Hạ, phường Từ Liêm, Hà Nội; mã số doanh nghiệp 031267165-001.

Bốn sản phẩm này gồm:

- VT Reti-A Reedle Shot 700 (số tiếp nhận phiếu công bố: 284606/25/CBMP-QLD).

- Torriden Cellmazing Pore Perfecting Ampoule (số tiếp nhận phiếu công bố: 272676/25/CBMP-QLD).

- VT Cica Collagen Mask (số tiếp nhận phiếu công bố: 261209/24/CBMP-QLD).

- Unove Deep Damage Repair Shampoo Sweet Breeze (số tiếp nhận phiếu công bố: 278006/25/CBMP-QLD).

Lý do thu hồi là công ty kinh doanh mỹ phẩm có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố, không đáp ứng quy định về ghi nhãn sản phẩm.

Tiếp theo là ba sản phẩm do Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu The Vigo đứng tên công bố. Địa chỉ công ty tại 195/10E Điện Phủ, phường Gia Định, TP.HCM; mã số doanh nghiệp: 0317237424.

Ba sản phẩm này gồm:

- Laboratorios Babé - Stop Akn Hidratante Reparadora/ Stop Akn Repairing Moisturiser (số tiếp nhận phiếu công bố: 177124/22/CBMPQLD).

- Revision Skincare Retinol Complete 0.5 (số tiếp nhận phiếu công bố: 228904/24/CBMP-QLD).

- Ekseption White-Up Sorbet (số tiếp nhận phiếu công bố: 215050/23/CBMP-QLD).

Lý do thu hồi là công ty kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt.

Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố đối với hai sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH một thành viên Thanh Lam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Địa chỉ doanh nghiệp tại 268 Cao Thắng, phường Hòa Hưng, TP.HCM; mã số doanh nghiệp: 0305120012.

Lý do thu hồi là công ty kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố, mỹ phẩm có nhãn ghi sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm.

Hai sản phẩm do Công ty TNHH một thành viên Thanh Lam bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố.

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Các công ty phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định để tiêu hủy; báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.