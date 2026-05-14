Nhân viên cứu hộ bãi biển cứu sống người đàn ông ngưng tim, ngưng thở 14/05/2026 12:55

(PLO)- Nạn nhân 67 tuổi có triệu chứng bị đột quỵ, ngưng tim khi đang tắm biển được một nhân viên cứu hộ cứu kịp thời.

Ngày 14-5, lãnh đạo Đội cứu hộ bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết nhân viên của đơn vị vừa cứu sống một người đàn ông bị ngưng tim, ngưng thở.

Nhân viên cứu hộ bãi biển cứu sống nạn nhân nghi bị đột quỵ. Ảnh: MT

Theo đó, sáng cùng ngày tại khu vực bãi biển Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang, ông NTA (67 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang) cùng người nhà xuống tắm biển thì bất ngờ bị đột quỵ, gục đầu xuống nước, bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người nhà ông A đã hô hoán cầu cứu.

Lúc này, anh Nguyễn Hoàng Minh Tuyên, nhân viên Đội cứu hộ bãi biển Nha Trang, đang trực tại khu vực lao xuống biển đưa ông A vào bờ. Theo anh Tuyên kể, lúc tiếp cận nạn nhân mặc áo phao, đầu gục xuống nước và đã ngưng tim, ngưng thở.

Anh Tuyên lập tức thực hiện các bước sơ cứu, như ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo, bấm huyệt... Ít phút sau, nạn nhân A tim đập trở lại, tuần hoàn hoạt động.

Lúc này lực lượng y tế có mặt kịp thời, đưa ông A đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.