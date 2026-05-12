Bộ Y tế công bố chi tiết nội dung khám sức khỏe định kỳ miễn phí 12/05/2026 17:22

(PLO)- Bộ Y tế công bố hướng dẫn chi tiết nội dung khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, theo từng độ tuổi và nhóm đối tượng đặc thù.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các sở y tế, y tế các bộ, ngành, các bệnh viện trực thuộc, các bệnh viện thuộc các trường đại học hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khoẻ định kỳ cho người dân.

Việc này nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ trên toàn quốc, phấn đấu đạt mục tiêu người dân được khám định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm; đồng thời hướng tới lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời từ năm 2026, chủ động dự phòng, điều trị bệnh sớm và từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ được thực hiện theo Quyết định 1284 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Nhóm người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi áp dụng mẫu giấy khám sức khỏe định kỳ theo mẫu số 2, phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023. Nhóm này cần được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo đúng mẫu quy định.

Các xét nghiệm cận lâm sàng được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ hoặc theo yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, hoặc dựa trên khả năng hỗ trợ chi trả của từng địa phương, đơn vị.

Với người từ đủ 18 tuổi trở lên, mẫu giấy và nội dung khám lâm sàng được áp dụng theo mẫu số 3, phụ lục số XXIV của Thông tư 32/2023.

Danh mục xét nghiệm cận lâm sàng áp dụng theo mẫu số 1, phụ lục số XXIV bao gồm xét nghiệm máu với các chỉ số công thức máu như số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Cùng với đó là xét nghiệm sinh hóa máu gồm đường máu, urê, creatinin, men gan ASAT (GOT) và ALAT (GPT).

Người dân cũng được thực hiện xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra đường, protein và chẩn đoán hình ảnh thông qua chụp X-quang tim phổi thẳng.

Các xét nghiệm khác được thực hiện dựa trên tình hình hỗ trợ chi trả của địa phương hoặc nhu cầu tự nguyện.

Trong quá trình hỏi tiền sử bệnh, khám lâm sàng hoặc cận lâm sàng nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hay bệnh lý khác, người hành nghề phải chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng chuyên khoa để làm căn cứ chẩn đoán, điều trị hoặc chuyển cơ sở y tế phù hợp nhằm can thiệp sớm.

Khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ sẽ thực hiện riêng theo phụ lục XXV của Thông tư 32/2023.

Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết nội dung khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Ảnh: TT

Bên cạnh phân chia theo độ tuổi, Bộ Y tế quy định rõ việc khám sức khoẻ định kỳ đối với cán bộ, học sinh và người lao động thuộc các ngành nghề đặc thù.

Cụ thể, đối tượng cán bộ áp dụng theo Quyết định 1266, trong khi lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo quy định riêng của hai bộ quản lý.

Học sinh trong trường học được áp dụng theo Thông tư liên tịch 13/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT.

Người hành nghề lái xe ô tô áp dụng Thông tư 36/2024 của Bộ Y tế. Nhân viên hàng không tuân thủ Thông tư liên tịch 18/2012 của Bộ Y tế và Bộ GTVT cũ. Người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt áp dụng theo Thông tư 42/2025 và thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam thực hiện theo Thông tư 22/2017.

Nhằm đảm bảo hiệu quả, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị phân nhóm đối tượng ưu tiên và sắp xếp lịch khám phù hợp, tránh tình trạng quá tải và tạo thuận tiện cho người dân. Việc tổ chức khám phải bám sát nội dung chuyên môn của từng nhóm để đánh giá, phân loại sức khỏe, qua đó phát hiện sớm các nguy cơ mắc bệnh.

Dựa trên kết quả khám, cơ sở y tế sẽ tư vấn phòng bệnh, điều trị hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh theo quy định.