Hà Nội chốt xây dựng Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 gần 4.800 tỉ đồng 11/05/2026 17:49

Ngày 11-5, tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cơ sở 2.

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cơ sở 2 là dự án đầu tư nhóm A. Địa điểm xây dựng tại phường Thượng Cát, TP Hà Nội.

Quy mô đầu tư Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cơ sở 2 dự kiến 650 giường bệnh. Khối nhà chính được xây dựng với 3 block A, B, C, cao từ 5-7 tầng, 2 tầng hầm. Diện tích xây dựng khoảng 12.500 m2, tổng diện tích sàn bao gồm cả tầng hầm khoảng 87.300 m2.

Thời gian thực hiện dự án là giai đoạn 2026-2030, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 4.767 tỉ đồng.

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội trên phố Thanh Nhàn.

Dự án được phê duyệt với mục tiêu xây dựng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cơ sở 2 thành bệnh viện cấp vùng phụ trách chuyên môn của khu vực đồng bằng sông Hồng; chăm sóc sức khỏe toàn diện từ dự phòng, tầm soát sớm đến điều trị kỹ thuật cao; đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và phát triển mạng lưới chuyên ngành ung bướu trên địa bàn.

Tại báo cáo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng mở rộng "bản đồ y tế" với hàng loạt dự án xây mới bằng nguồn ngân sách TP và huy động xã hội hóa.

Về nguồn vốn xã hội hóa, TP dự kiến xây dựng mới 4 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Đông (tại xã Gia Lâm, quy mô 500 giường), Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Tây (tại xã Thạch Thất, quy mô 500 giường), Bệnh viện chuyên ngành Lão khoa Hà Nội (tại Sóc Sơn, quy mô 250 giường), và Bệnh viện chuyên ngành Nội tiết Hà Nội (tại quận Bắc Từ Liêm cũ, quy mô 250 giường).

Về đầu tư từ ngân sách TP, các dự án trọng điểm bao gồm: Bệnh viện Mắt Hà Nội (tại phường Phú Lương, quy mô 250 giường), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hà Nội (tại Mê Linh, quy mô 500 giường), Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam (tại xã Vân Đình, quy mô 500 giường), Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn II (tại phường Dương Nội) và Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 (tại phường Dương Nội, quy mô 250 giường).

Cùng với đó, Hà Nội định hướng đầu tư phát triển các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa cấp TP trở thành bệnh viện tuyến cuối thuộc cấp chăm sóc chuyên sâu đảm nhận chức năng vùng, gồm: Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội.