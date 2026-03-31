Hà Nội di dời bệnh viện khỏi nội đô: Kỳ vọng giảm quá tải, tăng tiện ích sống 31/03/2026 16:20

(PLO)- Hà Nội định hướng di dời một số bệnh viện khỏi nội đô, xây tổ hợp y tế vùng ven nhằm giảm quá tải, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Sự phân bố không đồng đều các cơ sở y tế đang gây ra tình trạng quá tải hạ tầng tại khu vực nội đô Hà Nội. Để giải quyết bài toán này, tại báo cáo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng di dời các cơ sở y tế điều trị bệnh truyền nhiễm ra khỏi nội đô, dành quỹ đất cho các cơ sở nghiên cứu - đào tạo - khám chữa bệnh chất lượng cao.

Bệnh viện "chen chân" trong nội đô

Theo báo cáo, thực trạng phân bố không gian của các cơ sở khám chữa bệnh tại Hà Nội hiện nay đang bộc lộ sự thiếu đồng bộ. Cụ thể, các bệnh viện tuyến TP và các bệnh viện tư nhân phân bố không đồng đều giữa các khu vực, tập trung dày đặc tại khu vực nội thành.

Sự tập trung quá mức này gây nên tình trạng quá tải hạ tầng trong khu vực nội đô. Đồng thời, việc các cơ sở y tế lớn "chen chân" ở khu vực trung tâm cũng làm hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của người dân tại một số huyện ngoại thành.

Các y bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đang thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: TT

Nhằm giải quyết điểm nghẽn về không gian, định hướng quy hoạch của Thủ đô chỉ rõ việc phải di chuyển các cơ sở y tế điều trị các bệnh truyền nhiễm, có mức độ lây nhiễm cao ra khỏi khu vực nội đô.

Đối với quỹ đất sau khi di dời các cơ sở y tế, TP sẽ ưu tiên chuyển đổi thành các công viên cây xanh, bến bãi đỗ xe, tiện ích công cộng chất lượng cao và tuyệt đối không phát triển nhà ở.

Cạnh đó, Hà Nội sẽ ưu tiên quỹ đất để phát triển đồng bộ các cơ sở nghiên cứu - đào tạo - khám chữa bệnh chất lượng cao ở khu vực ngoại đô. Cụ thể, TP sẽ xây dựng 5 tổ hợp công trình y tế tập trung chất lượng cao tầm cỡ quốc gia, quốc tế, gồm:

Tổ hợp công trình y tế Phú Xuyên: Đóng vai trò là trung tâm y tế vùng với quy mô khoảng 160-165 ha.

Tổ hợp công trình y tế Sóc Sơn: Quy mô 80 ha.

Tổ hợp công trình y tế Hòa Lạc: Quy mô 130 ha (trong đó phân khu HL3 dành 10 ha cho cơ sở y tế các bộ, ngành; phân khu HL4 dành 120 ha để xây dựng các cơ sở y tế khám chữa bệnh, nghiên cứu, đào tạo cấp trung ương).

Tổ hợp công trình y tế tại Sơn Tây: Quy mô 50 ha.

Tổ hợp công trình y tế tại Gia Lâm: Quy mô 50 ha.

Các tổ hợp này được định hướng xây dựng như một công trình đa chức năng mang tính liên hoàn, kết nối chặt chẽ giữa các cơ sở khám chữa bệnh với các trung tâm chẩn đoán kỹ thuật cao, trung tâm đào tạo và nghiên cứu y tế của TP.

Mở rộng "bản đồ bệnh viện" Hà Nội

Bên cạnh 5 tổ hợp lớn, bản đồ y tế Hà Nội sẽ được mở rộng với hàng loạt dự án xây mới bằng nguồn ngân sách TP và huy động xã hội hóa.

Về nguồn vốn xã hội hóa, TP dự kiến xây dựng mới 4 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Đông (tại xã Gia Lâm, quy mô 500 giường), Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Tây (tại xã Thạch Thất, quy mô 500 giường), Bệnh viện chuyên ngành Lão khoa Hà Nội (tại Sóc Sơn, quy mô 250 giường), và Bệnh viện chuyên ngành Nội tiết Hà Nội (tại quận Bắc Từ Liêm, quy mô 250 giường).

Về đầu tư từ ngân sách TP, các dự án trọng điểm bao gồm: Bệnh viện Mắt Hà Nội (tại phường Phú Lương, quy mô 250 giường), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hà Nội (tại Mê Linh, quy mô 500 giường), Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam (tại xã Vân Đình, quy mô 500 giường), Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn II (tại phường Dương Nội) và Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 (tại phường Dương Nội, quy mô 250 giường).

Đặc biệt, mạng lưới y tế Thủ đô sẽ gia tăng đáng kể quy mô giường bệnh thông qua việc tiếp nhận các bệnh viện của bộ, ngành đóng trên địa bàn.

Dự kiến, Hà Nội sẽ tiếp nhận Bệnh viện Nông nghiệp (520 giường), Bệnh viện Xây dựng (370 giường), Bệnh viện Than khoáng sản (220 giường), Bệnh viện Bưu điện (449 giường), Bệnh viện Thể thao (150 giường) và Bệnh viện Dệt may (250 giường) về TP quản lý.

Cùng với đó, Hà Nội định hướng đầu tư phát triển các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa cấp TP trở thành bệnh viện tuyến cuối thuộc cấp chăm sóc chuyên sâu đảm nhận chức năng vùng, gồm: Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội.