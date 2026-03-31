Hà Nội ghi nhận 29 ca mắc COVID-19, khuyến cáo về biến thể ve sầu BA.3.2 31/03/2026 10:02

(PLO)- Hà Nội ghi nhận số ca COVID-19 tăng trong tháng 3 đầu năm 2026, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, tiếp tục thực hiện biện pháp phòng dịch cơ bản.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC thành phố Hà Nội), trong tuần gần đây nhất, từ ngày 20 đến 27-3, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận 17 trường hợp mắc COVID-19 phân bố tại 12 phường, xã.

COVID-19 có dấu hiệu gia tăng

Trước đó, vào đầu tháng 3 (từ ngày 6 đến 13-3), Hà Nội ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 tại 6 phường, xã trên địa bàn. Lùi lại trong tháng 1-2026, TP đã ghi nhận 3 trường hợp mắc.

Tính chung từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 29 ca mắc COVID-19 rải rác tại 22 phường, xã, không có ca tử vong nào. Số ca mắc cho thấy sự gia tăng đáng kể so với 5 ca của cùng kỳ năm 2025.

Hà Nội ghi nhận số ca COVID-19 tăng trong tháng 3 đầu năm 2026. (Ảnh minh hoạ)

Tên gọi ve sầu của biến thể BA.3.2 được ông T. Ryan Gregory, giáo sư tại Đại học Guelph đề xuất, nhằm mô tả đặc tính lan truyền âm thầm của biến thể này, giống như loài ve sầu sống dưới lòng đất trong thời gian dài trước khi xuất hiện hàng loạt.

Về biến thể BA.3.2 của COVID-19, ngành y tế Hà Nội khuyến cáo người dân không nên hoang mang nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Cơ quan chức năng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh cơ bản như đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, những nơi đông người hoặc trong không gian kín...

Đặc biệt, những người có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp cần chủ động đeo khẩu trang để hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho người xung quanh.

Cạnh đó, mỗi cá nhân cần chủ động theo dõi sức khỏe bản thân và hạn chế tiếp xúc với người khác ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu chuyển nặng như sốt cao, khó thở, đau ngực, người dân khẩn trương liên hệ với các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Các chuyên gia y tế cũng nhận định rằng virus SARS-CoV-2 vẫn đang lưu hành và hoàn toàn có khả năng xuất hiện thêm các biến thể mới, do đây là quy luật tiến hóa tự nhiên của virus. Do đó, việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng luôn là điều cần thiết, đặc biệt là tại những nơi đông người và môi trường kín như trường học hay các cơ sở y tế.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể BA.3.2 ghi nhận lần đầu tại Nam Phi vào ngày 22-11-2024. Biến thể này thực sự gia tăng từ mùa thu năm 2025 sau thời gian dài lưu hành âm thầm. Tính đến đầu năm 2026, BA.3.2 đã hiện diện tại ít nhất 23 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Australia và một số nước châu Âu. Biến thể BA.3.2 sở hữu số lượng lớn đột biến trên protein gai - bộ phận giúp virus xâm nhập tế bào. Đây là điểm mấu chốt khiến BA.3.2 khác biệt so với các biến thể đang lưu hành. Dữ liệu cho thấy BA.3.2 có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng, số ca nhập viện hoặc tử vong. WHO nhận định các vaccine hiện hành vẫn có tác dụng phòng bệnh tiến triển nặng và tử vong.

Tay chân miệng tăng, sởi và ho gà giảm so với cùng kỳ

Đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần qua (từ ngày 20 đến 27-3), Hà Nội ghi nhận 233 ca bệnh tại 91 phường, xã; tăng 46 trường hợp so với tuần trước đó, đồng thời cơ quan y tế cũng ghi nhận 2 ổ dịch xuất hiện trong trường học.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, toàn TP đã có 24 ổ dịch tay chân miệng, trong đó còn 5 ổ dịch đang hoạt động. Tổng số trường hợp mắc tay chân miệng là 1.320, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025 với 582 trường hợp. Các ca mắc phân bố rộng khắp tại 126 phường, xã.

Ngành y tế dự báo số ca mắc tay chân miệng sẽ còn tiếp tục tăng trong các tuần sắp tới. CDC Hà Nội đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, đặc biệt chú trọng tại các khu vực đã có ca bệnh và ổ dịch.

Các trạm y tế phường, xã được yêu cầu tăng cường giám sát nhằm phát hiện bệnh nhân tại các cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm trực tuyến cũng như tại cộng đồng. Trọng tâm của công tác giám sát là phát hiện sớm và xử lý triệt để các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại các nhà trẻ và trường mẫu giáo trên địa bàn.

Ngoài ra, các ca mắc sởi và ho gà có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, trong gần 3 tháng qua, toàn TP ghi nhận 134 trường hợp mắc sởi tại 76 phường, xã và 17 trường hợp mắc ho gà tại 15 phường, xã.