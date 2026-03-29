Biến thể BA.3.2 của COVID-19 âm thầm lan rộng, Bộ Y tế khuyến cáo 29/03/2026 11:25

(PLO)- Dù chưa có bằng chứng về việc biến thể BA.3.2 làm tăng mức độ nặng của bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không lơ là, chủ quan.

Sáng 29-3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin chính thức về tình hình biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2. Cục cho biết theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể BA.3.2 (còn gọi là biến thể "ve sầu") đang được phát hiện tại ít nhất 25 bang của Mỹ.

Dù số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đang ở mức thấp, biến thể BA.3.2 lại có xu hướng gia tăng rõ rệt ở quốc gia này và trên bình diện toàn cầu.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến thể BA.3.2 ghi nhận lần đầu tại Nam Phi vào ngày 22-11-2024. Biến thể này thực sự gia tăng từ mùa thu năm 2025 sau thời gian dài lưu hành âm thầm. Tính đến đầu năm 2026, BA.3.2 đã hiện diện tại ít nhất 23 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Australia và một số nước châu Âu.

Cũng theo WHO, biến thể BA.3.2 sở hữu số lượng lớn đột biến trên protein gai - bộ phận giúp virus xâm nhập tế bào. Đây là điểm mấu chốt khiến BA.3.2 khác biệt so với các biến thể đang lưu hành.

Dữ liệu cho thấy BA.3.2 có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng, số ca nhập viện hoặc tử vong. WHO nhận định các vaccine hiện hành vẫn có tác dụng phòng bệnh tiến triển nặng và tử vong.

Đại diện Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và các biến thể mới trên thế giới. Đồng thời, Bộ chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám chữa bệnh duy trì giám sát, phát hiện sớm và sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan trước biến thể BA.3.2. Người dân cần chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ. Đặc biệt lưu ý nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền và phụ nữ mang thai.