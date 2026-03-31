Chủ cơ sở bánh mì nghi gây ngộ độc ở Đắk Lắk khai gì với cơ quan chức năng 31/03/2026 12:06

(PLO)- Chủ cơ sở bánh mì nghi gây ngộ độc ở Đắk Lắk cho biết mỗi ngày bán khoảng 300 ổ bánh mì ra thị trường.

Ngày 31-3, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về vụ hàng chục người nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn.

Theo báo cáo, đến nay có 73 người xuất hiện cùng triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy... và phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì tại cơ sở QH (xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk).

Trong số đó, có 10 người sau khi điều trị đã xuất viện, sáu người xin chuyển lên tuyến trên điều trị và 57 người điều trị tại Trung tâm Y tế Ea H’leo.

Những trường hợp nghi bị ngộ độc cho biết từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 27-3, họ đã mua và ăn bánh mì tại cơ sở QH.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở bánh mì QH khai báo mỗi ngày cung cấp khoảng 300 cái bánh mì. Trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 27-3, cơ sở này đã bán khoảng 100-150 cái bánh mì.

Sở Y tế Đắk Lắk cho biết hiện đã lấy được 10 mẫu bệnh phẩm, tám mẫu thực phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên (Đắk Lắk) để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sở Y tế Đắk Lắk nhận định, đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể liên quan đến thực phẩm chế biến sẵn tiêu thụ phổ biến (bánh mì), ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và gây tâm lý lo ngại trong xã hội.

Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, Sở Y tế Đắk Lắk sẽ tham mưu xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển cơ quan điều tra (nếu có) đối với cơ sở bánh mì liên quan vụ việc.

Ở một diễn biến khác, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đã có công văn, yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung điều trị cho những trường hợp nghi ngộ độc.

Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Ngoài ra, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu phải sớm công khai kết quả vụ việc để cảnh báo đến cộng đồng. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm trong kinh doanh, chế biến, sử dụng thức ăn đường phố trên địa bàn Đắk Lắk.