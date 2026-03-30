Vụ nghi ngộ độc thực phẩm bánh mì ở Đắk Lắk: Số người nhập viện tăng gấp đôi 30/03/2026 13:14

(PLO)- Tổng cộng có 61 người ở Đắk Lắk đã nhập viện điều trị sau khi cùng ăn tại một tiệm bánh mì.

Ngày 30-3, thông tin từ Trung tâm Y tế Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tiếp nhận tổng cộng 61 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Các bệnh nhân nhập viện đều có chung triệu chứng như: đau bụng dữ dội, tiêu chảy… Họ đều là những người đã ăn bánh mì tại cửa hàng QH (xã Ea Đrăng, Đắk Lắk).

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Ea H'leo, đến nay có bốn người được xuất viện, sáu người chuyển viện và 51 người đang điều trị.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và mẫu thức ăn tại cửa hàng bánh mì QH để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm và mẫu thức ăn liên quan.

Như PLO đã thông tin, ngày 28-3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận 32 trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau đó, Trung tâm Y tế Ea H'leo đã báo cáo vụ việc đến Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

UBND xã Ea Đrăng cũng thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu cơ sở QH tạm dừng hoạt động kinh doanh để xử lý theo quy định.