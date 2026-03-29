Đắk Lắk: 32 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì 29/03/2026 13:20

(PLO)- Sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh tại xã Ea Đrăng, 32 người bị đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện điều trị.

Ngày 29-3, thông tin từ Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã báo cáo Sở Y tế về việc 32 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Theo báo cáo, khoảng 16 giờ ngày 28-3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói. Sau đó, đơn vị này liên tục tiếp nhận thêm hàng chục trường hợp khác có triệu chứng tương tự.

Tổng cộng có 32 người nhập viện. Những người này cho biết bị đau bụng dữ dội sau khi ăn bánh mì tại tiệm QH (xã Ea Đrăng).

Trung tâm Y tế Ea H'leo đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Đồng thời, UBND xã Ea Đrăng đã thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu cơ sở bánh mì liên quan tạm dừng kinh doanh.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Ea H'leo, hiện sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn nhưng chưa có trường hợp nào xuất viện.