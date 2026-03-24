Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra vụ 19 người nghi ngộ độc bánh mì tại Quảng Ngãi 24/03/2026 17:39

(PLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi khẩn trương điều tra vụ 19 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý nghiêm vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản gửi Sở Y tế Quảng Ngãi về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, có 19 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại một điểm kinh doanh ở xã Tịnh Khê.

Đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể sau khi ăn bánh mì thứ hai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian gần đây. Trước đó, tháng 12-2025, vụ ngộ độc tại tiệm bánh mì Hồng Vân khiến hơn 200 người mắc. Nguyên nhân được xác định do nhiễm vi sinh vật, bao gồm cả vi khuẩn Salmonella.

Để chủ động phòng ngừa và hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Sở Y tế Quảng Ngãi cần thông báo rộng rãi để người dân từng ăn bánh mì tại cơ sở liên quan, nếu có triệu chứng nghi ngờ, cần báo ngay cho trạm y tế gần nhất.

Bệnh nhân trong chùm ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Quảng Ngãi.

Đồng thời, Cục đề nghị tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân và xử lý nghiêm vi phạm.

Địa phương cần lập kế hoạch tập huấn, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố cho cán bộ quản lý và chủ cơ sở; theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ việc hàng ngày để báo cáo Cục An toàn thực phẩm.

Như PLO đã đưa tin, từ sáng 21 đến 22-3, nhiều người dân mua và sử dụng bánh mì có nhân tại một điểm kinh doanh ở thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê.

Sau đó, những người này liên tiếp xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và sốt. Tính đến sáng 24-3, có tổng cộng 19 trường hợp nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi và Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng.

Hiện sức khỏe của tất cả bệnh nhân cơ bản ổn định nhờ được thăm khám và truyền dịch kịp thời.

Ngay khi sự việc xảy ra, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở bánh mì chưa xuất trình được thủ tục pháp lý kinh doanh cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động, niêm phong toàn bộ thực phẩm và lấy 4 mẫu thực phẩm, 7 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân.