Tạm dừng hoạt động cơ sở bánh mì nghi gây ngộ độc ở Quảng Ngãi 24/03/2026 16:29

(PLO)- Sau khi ăn bánh mì tại một điểm bán ở xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi, 19 người xuất hiện triệu chứng ngộ độc phải đưa đi cấp cứu.

Ngày 24-3, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi cho biết cơ quan này đã có báo cáo ban đầu về vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê.

Theo thông tin ban đầu từ Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, từ 7 giờ ngày 21-3 đến 8 giờ ngày 22-3, các bệnh nhân đã mua, sử dụng bánh mì ổ có nhân tại một điểm kinh doanh trên địa bàn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn, sốt.

Sau đó, nhiều người khác cũng có biểu hiện tương tự và được đưa đến các bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Các bệnh nhân được tiếp nhận tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi. Tính đến 10 giờ ngày 24-3, có 19 bệnh nhân đến khám, điều trị. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, truy tìm nguyên nhân vụ việc.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở bán bánh mì cho biết mỗi ngày bán một tủ bánh mì từ 6 giờ đến 9 giờ, với nhiều loại nhân như chả, chà bông, bơ, xíu mại… Một số nguyên liệu được mua từ bên ngoài, phần còn lại tự chế biến tại gia đình.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm. Khu vực chế biến cũng được thực hiện tại bếp gia đình rồi vận chuyển ra điểm bán.

Lực lượng chức năng niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại, yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, bốn mẫu thực phẩm, bảy mẫu bệnh phẩm đã được lấy để xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đặc biệt là các điểm bán bánh mì nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ việc tương tự.