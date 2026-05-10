Đắk Lắk: Nhiều người bị chó cắn, phải đi tiêm phòng bệnh dại 10/05/2026 16:21

(PLO)- Thời gian qua, nhiều người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ ở Đắk Lắk bị chó cắn, phải đến cơ sở y tế tiêm phòng bệnh dại.

Ngày 10-5, đại diện Trung tâm Dịch vụ khoa học y tế dự phòng (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk), cho biết những ngày qua, tỉ lệ người đến trung tâm tiêm vaccine, huyết thanh bệnh dại tăng cao.

“Tháng 4, chúng tôi xuất kho khoảng 700 liều vaccine để tiêm phòng bệnh dại cho người dân. Đầu tháng 5, chúng tôi chưa có thống kê cụ thể nhưng lượng người đến tiêm rất đông, đa phần người tiêm là trẻ em”, người này nói.

Theo ghi nhận của PLO, tại Trung tâm Dịch vụ khoa học y tế dự phòng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, có nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tiêm vaccine và huyết thanh phòng dại.

Trao đổi với PLO, chị H’Na Enuôl (ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết, chiều 7-5, con gái của chị sang nhà hàng xóm chơi. Không may, một con chó của hàng xóm lao ra cắn vào chân con gái chị.

“Gần đây, tôi nghe nhiều thông tin về bệnh dại. Vì vậy, khi con bị chó cắn, tôi phải đưa đi tiêm phòng cho yên tâm”, chị H’Na Enuôl nói.

Cùng chồng đưa ba đứa con từ 3 đến 6 tuổi đi tiêm phòng bệnh dại, chị H’Măc Mjao (30 tuổi, ngụ xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk), cho biết, hôm 7-5, các con của chị sang nhà hàng xóm chơi.

Tuy nhiên, con chó hàng xóm hung dữ, lao tới cắn cả ba đứa con của chị. Nghe các con la hét, chị H’Măc Mjao lao sang cũng bị cắn vào chân.

Phát hiện con chó có biểu hiện bất thường, hàng xóm đã đánh chết để đảm bảo an toàn cho mọi người. Riêng bốn người trong gia đình chị H’Măc Mjao phải vượt chặng đường gần 100 km để tiêm vaccine và huyết thanh phòng dại.

“Do lo lắng nên chúng tôi vượt chặng đường gần 100 km để tiêm phòng. Hàng xóm cũng đi theo để hỗ trợ, động viên gia đình tôi”, chị H’Măc Mjao chia sẻ.

Trước đó, từ tháng 3 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ chó nghi dại cắn người hàng loạt.

Mới nhất, vào ngày 6-5, tại khu vực chợ An Chấn, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, và phường Bình Kiến, một con chó nghi mắc bệnh dại chạy rông, bất ngờ cắn năm người dân. Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu xét nghiệm, xác định con chó dương tính với virus dại.

Hay vào ngày 15-3, tại xã Ea Na, một con chó nuôi liên tiếp cắn 6 người cũng dương tính với virus dại.

Ngày 2-4, tại khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp, một con chó nghi dại khác đã cắn năm người dân trong khu vực dân cư.

Theo tìm hiểu của PLO, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 2 ca tử vong nghi mắc bệnh dại.

Ông Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi phát bệnh gần như không thể cứu chữa.

Vì vậy, ông khuyến cáo, khi bị chó, mèo cào hoặc cắn, người dân cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước sạch, sau đó đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tiêm phòng kịp thời.