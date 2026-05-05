1 ngày có đến 12 người bị chó dại cắn ở Lâm Đồng 05/05/2026 11:19

(PLO)- Chỉ trong một ngày, con chó dại tấn công 12 người, trong đó có một trẻ em, tại phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 5-5, trạm y tế phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng có báo cáo nhanh vụ chó dại cắn liên tiếp 12 người chỉ trong một ngày ở phường này.

Theo trạm y tế phường Phước Hội, ngày 3-5 xuất hiện một con chó màu đen, kích thước trung bình, trọng lượng khoảng 14 kg, không rõ chủ nuôi, có biểu hiện hung dữ, chạy rông, cắn bừa bãi 12 người, trong đó có một trẻ em 9 tuổi ở phường này.

Con chó nghi dại bị người dân rượt đuổi. Ảnh cắt từ camera an ninh

Tất cả 12 trường hợp bị chó cắn đã được xử lý y tế kịp thời, bao gồm tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại đúng quy định. Con chó dại trên đã bị người dân đánh chết sáng 4-5.

Trạm y tế phường Phước Hội đã cử cán bộ y tế đến xác minh, thống kê số người bị cắn; hướng dẫn sơ cứu, xử trí ban đầu, tư vấn tiêm phòng dại; tuyên truyền người dân không tiếp xúc với động vật nghi dại; khi bị chó cắn phải đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời; đồng thời phân công cán bộ theo dõi quá trình tiêm chủng, tình trạng sức khỏe của các trường hợp bị chó nghi dại cắn.

Trạm y tế phường Phước Hội đề nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị phường chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý chó nuôi; tổ chức rà soát, xử lý các trường hợp chó thả rông, không rõ chủ trên địa bàn.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường được đề nghị thông báo rộng rãi để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng được đề nghị cung cấp tài liệu truyền thông để thực hiện tuyên truyền phòng chống bệnh dại.