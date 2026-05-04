Công an thông báo tìm người bị hại vụ làm sổ đỏ giả để thế chấp vay tiền 04/05/2026 20:09

(PLO)- Người phụ nữ đặt làm sổ đỏ giả, sau đó đem thế chấp để vay tiền rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 4-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra thông báo tìm người bị hại trong vụ làm sổ đỏ giả để thế chấp vay tiền.

Cụ thể, ai là người bị hại, người liên quan đến hành vi làm sổ đỏ giả (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của Nguyễn Thị Phiến ngụ phường Cam Ly – Đà Lạt liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: Số 04 đường Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt); hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Phiến.

Trước đó, vào trung tuần tháng 4-2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Phiến (61 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Kết quả điều tra xác định, vào tháng 9-2019, Phiến nợ tiền của nhiều người, không còn khả năng chi trả. Từ đó, Phiến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức làm giả giấy tờ để vay tiền. Phiến đã đặt làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình để thế chấp vay của bà NTL số tiền 550 triệu đồng rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Phiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc cho vay tiền có thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất. Người cho vay phải kiểm tra kỹ thông tin tài sản, xác thực quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản trước khi cho vay tiền, tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.