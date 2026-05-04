Đi câu cá, người đàn ông rơi xuống biển tử vong 04/05/2026 16:47

(PLO)- Một người đàn ông ở Gia Lai đi câu cá, không may rơi xuống biển tử vong.

Ngày 4-5, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, xác nhận một người đàn ông tử vong trong lúc đi câu cá biển ở địa phương này. Người bị nạn được xác định là ông PTH, 47 tuổi, ngụ phường Bình Định, tỉnh Gia Lai.

Người đàn ông tử vong khi đi câu cá. Ảnh: NC

Theo anh HTB (ngụ xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai), sáng 4-5, anh đang câu cá tại khu vực ghềnh đá biển mũi Kiềm thuộc phường Quy Nhơn Đông thì thấy ông H cũng đến câu cá.

Đến khoảng 7 giờ 55 phút, anh B phát hiện ông H rơi xuống biển, liền gọi điện thoại thông báo cho một chủ thuyền gần đó đến cứu nạn nhưng không kịp. Sau hơn 30 phút, thi thể ông H được tìm thấy, đưa lên bờ. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc.