Nguyên nhân vụ lật xe tải trên đèo Vi Ô Lắk làm 2 người tử vong 04/05/2026 12:29

Vụ lật xe tải trên đèo Vi Ô Lắk (tỉnh Quảng Ngãi) khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng đang được điều tra làm rõ. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định tài xế không làm chủ tốc độ khi vào đường cong. Trong khi đó, lời kể của nạn nhân sống sót cho thấy chiếc xe có dấu hiệu mất phanh trước khi xảy ra tai nạn.

Tiếng hét mất thắng trong đêm

Ngày 4-5, sau gần hai ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sức khỏe anh Nguyễn Hồng Nam (34 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) đã dần ổn định. Tuy nhiên, ký ức về khoảnh khắc sinh tử vẫn còn ám ảnh.

Anh Nam sống sót sau tai nạn, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Theo anh Nam, tối 2-5, anh điều khiển xe tải chở hàng xuất phát từ Buôn Ma Thuột. Trên xe lúc này có anh V.T.A.M. (49 tuổi, trú tỉnh Gia Lai). Khi đến khu vực Gia Lai, xe đón thêm phụ xe là anh L.Đ.T. (46 tuổi, trú TP Đà Nẵng).

Cả ba tiếp tục hành trình qua Quốc lộ 14 rồi rẽ sang Quốc lộ 24 để về Đà Nẵng. Sau khi dừng ăn tối, anh M. nhận lái, còn anh Nam ra phía sau nghỉ ngơi. Khi xe đang đổ đèo Vi Ô Lắk trong đêm, tình huống bất ngờ xảy ra.

“Đang miên man thì tôi nghe anh M. hét lớn ‘mất thắng rồi’. Tôi bật dậy, thấy xe lắc lư, chao đảo liên tục”, anh Nam nhớ lại.

Chiếc xe lật ngang vào vách núi ngay chân đèo.

Chiếc xe rung lắc dữ dội, tiếng kim loại va chạm vang lên dồn dập. Người phụ xe hoảng loạn kêu mở cửa để nhảy ra ngoài. Không gian trong cabin trở nên hỗn loạn. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe mất kiểm soát hoàn toàn rồi lật ngang giữa đèo.

Mất lái khi vào đường cong, hai người tử vong tại chỗ

Sau cú lật mạnh, anh Nam bị mắc kẹt trong cabin và hôn mê. Khi tỉnh lại, anh đã được đưa đến Trung tâm Y tế Ba Tơ cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên điều trị. Phần đầu xe bị biến dạng nặng, cabin gần như bị bóp méo hoàn toàn.

Cabin xe biến dạng nghiêm trọng.

“May mắn ghế phía trước bọc da nên giảm bớt lực va đập. Nếu không thì có lẽ tôi cũng không còn sống”, anh Nam nói. Hai người còn lại trên xe là tài xế V.T.A. và phụ xe L.Đ.T. tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra khoảng 23 giờ 30 ngày 2-5, tại đoạn qua thôn Làng Trui, xã Ba Vì, trên Quốc lộ 24.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế không làm chủ tốc độ khi vào đoạn đường cong, dẫn đến mất lái. Chiếc xe sau đó va vào taluy dương cao khoảng 3m rồi lật ngang. Tuy nhiên, từ lời kể của anh Nam, khả năng phương tiện gặp sự cố kỹ thuật về hệ thống phanh cũng đang được đặt ra.