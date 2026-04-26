Hình ảnh hiện trường lật xe khách làm 1 người tử vong, 6 người bị thương 26/04/2026 16:48

(PLO)- Chiếc xe khách chở 25 người hướng từ Hà Nội đi Sơn La đã bị tai nạn làm một nạn nhân tử vong tại chỗ, sáu người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Chiều 26-4, lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu chữa những nạn nhân bị thương và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe khách BKS 29B-170.xx chở 25 người bị lật tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Hiện trường vụ lật xe khách.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày hôm nay (26-4), xe khách mang BKS 29B-170.xx, chở 25 người lưu thông theo hướng từ phường Kim Liên (TP Hà Nội) đi xã Vân Hồ (Sơn La) bị lật tại km 04+200 tuyến đường liên bản Niên- Nà Bai (thuộc địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Cán bộ CSGT tiếp cận hiện trường.

Vụ tai nạn làm người tử vong tại hiện trường, sáu người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Chiếc xe ô tô khách bị hư hỏng nặng.

Tài xế điều khiển chiếc xe nêu trên là anh Lưu Viết T (41 tuổi, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội).

Chiếc xe khách bị lật hư hỏng nặng.

Khi xe đi đến khu vực tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai, do đoạn đường đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp khoảng 2,5 m, anh T không quen địa hình nên không làm chủ được tay lái, xảy ra vụ tai nạn. Xe khách đã lao xuống taluy âm sâu khoảng 100 m.

Cán bộ CSGT động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương và nắm thêm thông tin. Ảnh: CA.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.