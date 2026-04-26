CSGT phát sữa, nước miễn phí cho du khách hành hương về Đền Hùng 26/04/2026 11:07

(PLO)- Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã phát nước, sữa miễn phí cho người dân, du khách tham dự Lễ hội Đền Hùng 2026.

Sáng 26-4, rất đông người dân, du khách đã đổ về Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lưu lượng người đông, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, nhằm hỗ trợ người dân đi lễ hội, trong hai ngày 25 và 26-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức cấp phát miễn phí nước uống, sữa cho người dân, du khách hành hương về Đền Hùng.

Theo đó, đơn vị đã chuẩn bị 330 thùng nước khoáng, 150 thùng sữa và 100 thùng trà ô long để cấp phát tại ba địa điểm: Khu vực cổng chính Đền Hùng; Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh (thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng) và chốt ngã ba đường tỉnh 325 giao với đường Lữ Gia.

Tại các điểm này, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp trao nước, sữa miễn phí, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Cùng với đó, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ duy trì công tác hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực lễ hội, phục vụ việc di chuyển của người dân được thuận tiện.

Khoảng 22 giờ đêm 25-4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực Lễ hội Đền Hùng, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ tại chốt khu vực đường Lạc Hồng (xã Hy Cương) phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, kiệt sức.

Ngay lập tức, cán bộ CSGT đã đưa người này đến khu vực trực của lực lượng y tế Công an tỉnh Phú Thọ để tiến hành kiểm tra sức khỏe.

Qua thăm khám ban đầu xác định nam thanh niên bị tụt huyết áp. Lực lượng chức năng đã kịp thời sơ cứu, chăm sóc y tế, đến nay sức khỏe của nam thanh niên đã ổn định. Lực lượng công an cũng liên hệ với gia đình đến đón người thân, bảo đảm an toàn cho nam thanh niên.