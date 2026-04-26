Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Đúng 7 giờ sáng 26-4 (tức mùng 10-3 âm lịch) - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã khởi hành lên núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước khởi hành lên núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: TTXVN
Đoàn nghi lễ khởi hành lên núi Nghĩa Lĩnh, nơi thờ tự các Vua Hùng. Ảnh: TTXVN
Đoàn rước tiến lên núi Nghĩa Lĩnh. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đọc Chúc văn tưởng nhớ tổ tiên, tri ân công đức các Vua Hùng. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ tại Đền Thượng. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương, dâng hoa tại Đền Thượng. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Lăng Vua Hùng. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các tầng lớp nhân dân tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: TTXVN

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức từ ngày 17-4-2026 đến ngày 26-4-2026 (tức từ ngày 1-3 đến hết ngày 10-3 âm lịch) với nhiều hoạt động đặc sắc.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm.

VIẾT THỊNH
Tin liên quan

từ khóa

#Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm #dâng hương #vua Hùng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm