Trường học tại TP.HCM trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 24/04/2026 13:49

(PLO)- Lễ Giỗ Tổ các Vua Hùng được nhiều trường tại TP.HCM tổ chức trang nghiêm, chu đáo nhằm giáo dục học sinh lòng biết ơn và ý thức hướng về cội nguồn dân tộc.

Sáng ngày 24-4, hòa chung không khí cả nước hướng về đất Tổ, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là bài học ý nghĩa về lòng tự hào dân tộc dành cho thế hệ trẻ.

Lễ giỗ tại ngôi trường mang tên Quốc Tổ Hùng Vương

Tại Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn), lễ Giỗ Tổ được chuẩn bị chu đáo và tổ chức công phu với nhiều hoạt động đặc sắc.

Mở đầu chương trình là màn múa lân và trống hội rộn ràng, tạo không khí hào hùng nhưng không kém phần gần gũi.

Màn trống hội mở đầu chương trình.

Tiết mục văn nghệ của các thầy cô giáo Trường THPT Hùng Vương tại buổi lễ sáng nay.

Điểm nhấn của buổi lễ là các tiết mục “Múa truyền thống thời đại Hùng Vương” và “4000 năm rực rỡ gấm hoa” do tập thể giáo viên nhà trường biểu diễn, tái hiện sinh động không gian văn hóa thời kỳ dựng nước.

Nghi thức dâng hương lên bàn thờ các vị Vua Hùng của lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết theo sử sách, thời đại các Vua Hùng đã mở ra buổi đầu dựng nước, đặt nền móng cho một quốc gia có chủ quyền.

Mười tám đời Vua Hùng không chỉ kiến tạo nên quốc gia đầu tiên, mà còn hun đúc những phẩm chất bền vững của dân tộc. Đó là tinh thần cộng đồng, lòng nhân ái, ý chí tự cường và tình yêu nước sâu sắc. Đó không chỉ là lịch sử, mà còn là văn hóa. Chính trong dòng chảy ấy, những giá trị tinh thần cốt lõi của người Việt được hình thành và lưu truyền - từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đến ý thức về một cội nguồn chung “con Rồng cháu Tiên”.

Nghi thức dâng hương lên bàn thờ các vị Vua Hùng của lãnh đạo Trường THPT Hùng Vương.

Vì vậy, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày lễ, mà là điểm hội tụ thiêng liêng của tâm thức dân tộc - nơi hàng triệu trái tim Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, vẫn cùng hướng về trong niềm thành kính.

Theo ông Dũng, một cái cây muốn vượt qua giông gió không nhất thiết phải lớn ngay, nhưng nhất định phải có rễ bền. Con người cũng vậy. Và chính quý thầy cô, bằng sự tận tâm thầm lặng mỗi ngày, đang bền bỉ vun đắp, gìn giữ và truyền trao những giá trị ấy cho học sinh - không chỉ qua bài giảng, mà còn qua từng câu chuyện, từng cách ứng xử, từng bài học làm người.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương dâng hương lên bàn thờ các vị Vua Hùng với lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn.

“Là học sinh Trường THPT Hùng Vương, ngôi trường mang tên Quốc Tổ, các em không chỉ mang một danh xưng, mà còn mang theo một lời nhắc nhở thiêng liêng hãy sống xứng đáng với những giá trị mình được kế thừa. Sự xứng đáng ấy không nằm ở những điều lớn lao ngay lập tức, mà được hình thành từ những hành động nhỏ nhưng bền bỉ: một giờ học nghiêm túc, một lời nói có trách nhiệm, một lựa chọn đúng đắn dù không dễ dàng. Chính những điều giản dị ấy, khi được duy trì mỗi ngày, sẽ tạo nên một con người có nền tảng và một tương lai có giá trị” - Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương gửi gắm đến các thế hệ học trò tại buổi lễ.

Màn đồng diễn võ thuật Vovinam của học sinh Trường THPT Hùng Vương.

Khép lại chương trình là màn biểu diễn võ thuật Vovinam mạnh mẽ, thể hiện khí thế và sức mạnh của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Bồi đắp mạch nguồn văn hóa qua các cấp học

Không chỉ ở bậc THPT, không khí ngày Giỗ Tổ cũng lan tỏa khắp các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố với nhiều nghi thức trang trọng.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương của học sinh Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh. Ảnh: NTCC

Tại Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), thầy và trò đã cùng nhau chuẩn bị mâm ngũ quả, bánh chưng, bánh giầy dâng lên bàn thờ Quốc Tổ.

Cô trò Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh dâng hương lên bàn thờ các vị Vua Hùng. Ảnh: NTCC

Ông Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng cho biết buổi lễ được tổ chức giúp các em hướng về cội nguồn. Bên cạnh đó thông qua các hoạt động kể chuyện, hoạt cảnh sử ca học đường, nhà trường mong muốn rèn luyện kỹ năng và bồi đắp lòng yêu lịch sử nước nhà cho học sinh.

Tương tự, tại Trường THCS Trường Thạnh (phường Long Phước), hoạt động dâng hương thường niên được tổ chức trang trọng nhằm nhắc nhở học sinh về ý thức gắn kết giữa các thế hệ và lòng yêu quê hương đất nước.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Trường THCS Trường Thạnh được chuẩn bị chu đáo. Ảnh: NTCC

Đặc biệt, tại Trường Mầm non Sơn Ca 5 (Phường Trung Mỹ Tây), buổi lễ trở thành một ngày hội trải nghiệm sinh động.

Các bé tham gia trò chơi chuyền chanh trong phần hội của buổi lễ. Ảnh: NTCC

Cô trò thích thú nhảy sạp giữa sân trường. Ảnh: NTCC

Các bé thi đấu vật trong sự cổ vũ của các bạn. Ảnh: NTCC

Trẻ Trường Mầm non Sơn Ca 5 thích thú chơi các trò chơi dân gian. Ảnh: NTCC

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, các bé được tham gia phần hội với chuỗi trò chơi dân gian như bắt vịt, nhặt trứng, làm bánh, tô màu heo đất, nhảy sạp...

Lãnh đạo nhà trường chia sẻ, những hoạt động này không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất, tư duy mà còn bồi đắp lòng tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc ngay từ những năm tháng đầu đời.