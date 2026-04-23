TP.HCM: Sôi nổi hội thi gói, nấu bánh chưng mừng Giỗ Tổ Hùng Vương 23/04/2026 19:40

Mở đầu chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 tại TP.HCM, trong hai ngày 22 và 23-4, Hội thi gói, nấu bánh chưng lần thứ 8 đã diễn tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, thuộc Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc.

Chương trình do Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc phối hợp Sở Du lịch TP.HCM tổ chức.

Hội thi năm nay thu hút 90 đơn vị tham gia, gồm các phường, xã, lực lượng vũ trang, cơ sở giáo dục, công đoàn cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Mỗi đội thực hiện gói và nấu 19 bánh chưng truyền thống, sau đó trưng bày, trang trí và thuyết trình ý nghĩa sản phẩm.

Những bánh đạt chất lượng sẽ được lựa chọn dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo Ban tổ chức, hoạt động không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng mà còn góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp ý thức gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng cũng được tổ chức. Nổi bật là hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ 17 năm 2026, diễn ra từ 7 giờ ngày 26-4 đến 10 giờ ngày 27-4, với 18 tiểu trại cùng các nội dung dâng hương, dựng trại, thi cắm hoa, thiết kế báo tường – báo ảnh, trò chơi tập thể và đốt lửa trại.

Song song đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân đã được bố trí xuyên suốt, gồm biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại lễ khai mạc Giỗ Tổ sáng 26-4; múa rồng theo đoàn rước lễ; cùng các tiết mục võ cổ truyền, múa rồng, trống hội vào tối 25-4 và sáng 26-4.

Không gian hội sách và trưng bày ấn phẩm do Ban Quản lý Công viên phối hợp Fahasa Thủ Đức tổ chức cũng diễn ra từ 25 đến 26-4, giới thiệu nhiều đầu sách về lịch sử, văn hóa, thiếu nhi và kỹ năng sống.

Các gian hàng văn hóa dân gian, thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền và ẩm thực truyền thống được tổ chức nhằm phục vụ người dân từ ngày 22 đến 26-4.

Đáng chú ý, Ban tổ chức còn phối hợp với các cơ sở tôn giáo phục vụ ẩm thực chay miễn phí cho người dân vào trưa 26-4 (mùng 10-3 âm lịch) tại khu vực quảng trường Đền tưởng niệm các Vua Hùng.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 26-4 tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc.