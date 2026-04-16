Xử lý nghiêm việc tăng giá vận tải bất thường dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 16/04/2026 16:06

(PLO)- Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tăng cường phương tiện vận tải, kiểm soát giá cước, xử lý nghiêm việc tăng giá bất thường.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện 30 của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30-4 và 1-5-2026.

Công điện nêu, dự báo lưu lượng giao thông kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10-3 âm lịch, 30-4 và 1-5-2026 tăng cao, tạo áp lực lớn cho công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, hoạt động vận tải thông suốt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Công an, Xây dựng, Y tế, VH,TT&DL, UBND các tỉnh, thành phố tập trung triển khai một số nội dung.

Xử lý nghiêm việc lợi dụng tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất thường

Trước hết, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường phương tiện vận tải, nhất là vận tải hành khách để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện, an toàn tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu.

Không để hành khách không có phương tiện đi lại do doanh nghiệp vận tải cắt giảm chuyến khi giá nhiên liệu tăng cao; khắc phục hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.

Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tập trung xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố phối hợp lực lượng chức năng của ngành Công an và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, kiểm soát hiệu quả chi phí vận tải, phù hợp với biến động giá nhiên liệu, xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải.

Bên cạnh đó, chủ động nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, các tuyến vận tải đường thủy... và tại các ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cước vận tải, thực hiện nghiêm việc kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe và bán đúng giá. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý và trục lợi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý và trục lợi. Ảnh: M.T

Không để ùn tắc kéo dài trên các tuyến ra vào Thủ đô Hà Nội và TP.HCM

Mặt khác, tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, cảng, bến thủy xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, khắc phục khó khăn khi giá nhiên liệu tăng cao.

Đặc biệt, kiên quyết không đưa phương tiện, người lái không bảo đảm điều kiện vào kinh doanh vận tải; chú trọng phòng ngừa tai nạn giao thông, chở đúng số người quy định, sắp xếp hàng hóa, hành khách phù hợp...

Cùng với đó, Bộ Xây dựng được giao rà soát, bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các bất cập về tổ chức giao thông, bổ sung báo hiệu đường bộ, nhất là trên những tuyến đường miền núi, khu vực đèo dốc, trơn trượt, sương mù, tầm nhìn hạn chế. Bố trí các điểm dừng nghỉ tạm thời trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư.

Đồng thời, có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông trên các tuyến trục chính ra vào Thủ đô Hà Nội và TP.HCM, các tuyến kết nối đến ga đường sắt, cảng hàng không...