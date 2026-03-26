Tàu Phú Quốc Express hoạt động lại tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, giảm giá vé 26/03/2026 18:05

(PLO)- Sau một thời gian tạm ngưng, tàu Phú Quốc Express sẽ hoạt động lại tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Ngày 26-3, Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc thông tin sẽ hoạt động trở lại tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn, Quảng Ngãi sau thời gian tạm dừng.

Theo Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc, sau khi tạm dừng từ tháng 11-2023 để giải quyết các vấn đề về cơ chế vận hành, quản lý bến, tàu Phú Quốc Express đã được cho phép hoạt động trở lại trên tuyến này. Dự kiến tàu này sẽ hoạt động lại từ ngày 10-4.

Tàu Phú Quốc Express.

Doanh nghiệp đưa vào khai thác hai tàu cao tốc gồm Phú Quốc Express 5 và Phú Quốc Express 27.

Về lịch trình, trong mùa cao điểm, tần suất khai thác đạt 10 chuyến/ngày (5 chuyến đi và 5 chuyến về); mùa thấp điểm duy trì 4 chuyến/ngày (2 chuyến đi và 2 chuyến về). Hoạt động vận hành được thực hiện theo điều kiện thời tiết thực tế, bảo đảm an toàn hàng hải.

Cùng với việc khôi phục tuyến, doanh nghiệp đưa ra một số chính sách ưu đãi, trong đó giảm tối thiểu 20% giá vé so với trước đây và cam kết giữ ổn định mức giá trong thời gian dài nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách.

Đối với người dân địa phương, doanh nghiệp tăng thêm vé miễn phí hằng năm cho các trường hợp khó khăn, đồng thời triển khai các chuyến tàu phục vụ nhu cầu đi lại, đặc biệt là người dân cần di chuyển để khám, chữa bệnh.

Trước đó, Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND Đặc khu Lý Sơn, Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho hoạt động lại tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và tự do bán vé bằng hệ thống của mình.

Theo Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc, công ty đã từng tham gia vận hành tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn (khai trương vào 7-2023); tuy nhiên sau đó phải tạm dừng từ tháng 11-2023 cho đến nay. Nguyên nhân chủ yếu là do công ty không thể tự do bán vé theo quy định của pháp luật mà phải theo quy định của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi.

Các tàu tham gia vận hành tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn bắt buộc phải sử dụng phần mềm bán vé của cảng và cảng là đơn vị duy nhất, độc quyền được bán vé tuyến này.