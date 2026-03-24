Bán vé tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn: Không được buộc doanh nghiệp bán vé qua Ban Quản lý cảng 24/03/2026 17:26

(PLO)- Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tuyệt đối không được buộc doanh nghiệp phải bán vé qua Ban Quản lý cảng.

Ngày 24-3, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành thông báo kết luận của Giám đốc sở tại buổi làm việc với Ban Quản lý cảng tỉnh về hoạt động vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Yêu cầu rà soát, điều chỉnh giá dịch vụ

Theo đó, Sở yêu cầu Ban Quản lý cảng khẩn trương rà soát toàn bộ các loại giá dịch vụ đang áp dụng tại cảng, kịp thời điều chỉnh những bất cập, xây dựng mức giá hợp lý, đúng quy định.

Việc điều chỉnh phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân trong việc sử dụng tài sản của Nhà nước giao cho Ban Quản lý cảng quản lý, khai thác với tinh thần phục vụ người dân, du khách.

Khách lên tàu đi đảo Lý Sơn từ cảng Sa Kỳ.

Đối với hoạt động bán vé, sở nhấn mạnh về nguyên tắc, đơn vị kinh doanh vận tải trên tuyến được quyền lựa chọn hình thức bán vé theo quy định của pháp luật. Do vậy, việc Ban Quản lý cảng tổ chức bán vé phải trên cơ sở tự nguyện giữa đơn vị kinh doanh vận tải và Ban Quản lý cảng theo hình thức ủy thác. Tuyệt đối không được buộc doanh nghiệp phải bán vé qua Ban Quản lý cảng.

Các đơn vị vận tải khi tự bán vé phải bảo đảm thuận tiện cho người dân, tránh tình trạng “vé chợ đen”, đầu cơ, đẩy giá, nhất là trong các dịp cao điểm, lễ, tết. Đồng thời, khuyến khích triển khai bán vé trực tuyến để nâng cao tính minh bạch và tiện lợi.

Siết lịch tàu, nâng chất lượng phục vụ

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng lịch chạy tàu hợp lý, công bằng giữa các doanh nghiệp, không ưu tiên giờ vàng cho một đơn vị. Việc điều phối phải phù hợp với nhu cầu thực tế, tăng chuyến khi lượng khách tăng cao.

Cùng với đó, các chủ tàu phải nâng cao chất lượng dịch vụ, từ khâu phục vụ hành khách đến bảo đảm vệ sinh môi trường. Trường hợp tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu, cần thông báo kịp thời để hành khách chủ động sắp xếp.

Hiện nay, có 4 tàu tham gia khai thác tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Đáng chú ý, sở yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải tại cảng Sa Kỳ theo quy định. Đồng thời, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý cảng để đề xuất điều chỉnh phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi được giao phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm quy định về điều độ tàu, an toàn hàng hải, vệ sinh môi trường. UBND xã Đông Sơn và đặc khu Lý Sơn có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn, bảo vệ kết cấu hạ tầng cảng biển.

Theo Sở Xây dựng, việc chấn chỉnh hoạt động vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và du khách.