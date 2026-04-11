Mở bán vé tàu hè 2026: Mua sớm giảm giá, mua sát ngày tăng 5%-7%

Từ ngày 10-4, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt mở bán vé tàu cho giai đoạn vận tải hè 2026, từ 15-5 đến hết 16-8.
Trong giai đoạn này, ngành duy trì năm đôi tàu Thống Nhất giữa Hà Nội - TP.HCM và ngược lại, gồm SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10.
Một số tuyến ngắn khác tiếp tục hoạt động gồm: Hà Nội đi đến các ga Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng; TP.HCM đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết.
Tuyến Đà Nẵng - Huế có hai đôi tàu “Kết nối di sản” HĐ1/2 và HĐ3/4 chạy hằng ngày. Tuyến Hà Nội - Lào Cai khai thác ba đôi tàu/ngày: SP3/SP4 và SP7/SP8.
Tuyến Hà Nội - Hải Phòng duy trì bốn đôi tàu Hoa Phượng Đỏ HP1/2, LP5/6, LP2/3, LP7/8; đồng thời tăng cường thêm các chuyến LP9, LP10, HD2 và nối thêm toa vào dịp cuối tuần.
Tuyến Đà Lạt - Trại Mát chạy hằng ngày các đôi tàu DL1/2, DL3/4, DL7/8, DL9/10, DL11/12 và tăng cường DL5/6.
Trong dịp hè 2026, ngành đường sắt áp dụng nhiều mức giảm giá. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% vé lượt về; riêng tuyến Hà Nội - Lào Cai (SP2, SP4, SP8) giảm 15% vé khứ hồi.
Khách mua vé theo nhóm từ 20 người trở lên, mua trước 10 đến 19 ngày được giảm từ 3%-9% tùy số lượng. Hành khách mua vé cá nhân các tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12 (cự ly từ 900 km); SE21/SE22 (từ 600 km); SE29/SE30 (từ 400 km) và SNT1/SNT2 (từ 300 km) trước ngày đi từ 20 ngày trở lên được giảm 5%-10%. Mỗi đoàn tàu giới hạn 20 vé giảm giá cho từng loại chỗ; không áp dụng với khoang 4 giường các tàu SE3, SNT1/2, SPT1/2.
Với vé mua sát ngày (trong vòng hai ngày trước khi tàu chạy), giá vé tăng 5%-7%. Đây được xem là chính sách mới được ngành đường sắt áp dụng đợt lễ này.
Ngoài ra, ngành tiếp tục giảm 30% giá vé cho người có công, anh hùng lực lượng vũ trang; giảm 90% cho người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa 19-8-1945 và Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng được giảm 30%; người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) được giảm 15%. Trẻ dưới 6 tuổi đi cùng người lớn và dùng chung chỗ được miễn vé (mỗi vé người lớn chỉ kèm một trẻ miễn phí); trẻ từ đủ 6 đến dưới 10 tuổi giảm 25%; sinh viên được giảm 10%.
Các kênh mua vé
Vé tàu được bán rộng rãi trên toàn quốc qua các kênh:
Website: dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn
Tại các nhà ga, đại lý và điểm bán vé của ngành đường sắt
Ứng dụng, ví điện tử: MoMo, VNPay, ShopeePay, ZaloPay, ViettelPay… và các ứng dụng ngân hàng
Tổng đài: Ga Sài Gòn 1900 1520; Ga Hà Nội 1900 0109