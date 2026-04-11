Mở bán vé tàu hè 2026: Mua sớm giảm giá, mua sát ngày tăng 5%-7% 11/04/2026 16:37

(PLO)- Ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé các chuyến tàu dịp vận tải hè 2026, nhiều ưu đãi giảm giá được áp dụng cho khách mua vé tàu sớm.

Từ ngày 10-4, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt mở bán vé tàu cho giai đoạn vận tải hè 2026, từ 15-5 đến hết 16-8.

Trong giai đoạn này, ngành duy trì năm đôi tàu Thống Nhất giữa Hà Nội - TP.HCM và ngược lại, gồm SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10.

Một số tuyến ngắn khác tiếp tục hoạt động gồm: Hà Nội đi đến các ga Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng; TP.HCM đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết.

Tuyến Đà Nẵng - Huế có hai đôi tàu “Kết nối di sản” HĐ1/2 và HĐ3/4 chạy hằng ngày. Tuyến Hà Nội - Lào Cai khai thác ba đôi tàu/ngày: SP3/SP4 và SP7/SP8.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng duy trì bốn đôi tàu Hoa Phượng Đỏ HP1/2, LP5/6, LP2/3, LP7/8; đồng thời tăng cường thêm các chuyến LP9, LP10, HD2 và nối thêm toa vào dịp cuối tuần.

Thời gian qua ngành đường sắt mở nhiều đôi tàu chặng ngắn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách. Ảnh: V.LONG

Tuyến Đà Lạt - Trại Mát chạy hằng ngày các đôi tàu DL1/2, DL3/4, DL7/8, DL9/10, DL11/12 và tăng cường DL5/6.

Trong dịp hè 2026, ngành đường sắt áp dụng nhiều mức giảm giá. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% vé lượt về; riêng tuyến Hà Nội - Lào Cai (SP2, SP4, SP8) giảm 15% vé khứ hồi.

Khách mua vé theo nhóm từ 20 người trở lên, mua trước 10 đến 19 ngày được giảm từ 3%-9% tùy số lượng. Hành khách mua vé cá nhân các tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12 (cự ly từ 900 km); SE21/SE22 (từ 600 km); SE29/SE30 (từ 400 km) và SNT1/SNT2 (từ 300 km) trước ngày đi từ 20 ngày trở lên được giảm 5%-10%. Mỗi đoàn tàu giới hạn 20 vé giảm giá cho từng loại chỗ; không áp dụng với khoang 4 giường các tàu SE3, SNT1/2, SPT1/2.

Với vé mua sát ngày (trong vòng hai ngày trước khi tàu chạy), giá vé tăng 5%-7%. Đây được xem là chính sách mới được ngành đường sắt áp dụng đợt lễ này.

Ngoài ra, ngành tiếp tục giảm 30% giá vé cho người có công, anh hùng lực lượng vũ trang; giảm 90% cho người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa 19-8-1945 và Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng được giảm 30%; người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) được giảm 15%. Trẻ dưới 6 tuổi đi cùng người lớn và dùng chung chỗ được miễn vé (mỗi vé người lớn chỉ kèm một trẻ miễn phí); trẻ từ đủ 6 đến dưới 10 tuổi giảm 25%; sinh viên được giảm 10%.