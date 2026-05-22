Áp dụng phương án thu phí mới trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây 22/05/2026 18:06

(PLO)- Sắp tới, các phương tiện lưu thông từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được tổ chức thu phí theo phương án mới.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tổ chức thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm phục vụ khai thác, thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Việc này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại cuộc họp ngày 20-5 và trên cơ sở thống nhất giữa các bên tại cuộc họp ngày 21-5.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty TNHH thu phí tự động VETC và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) nghiên cứu, triển khai phương án thu phí phù hợp khi phương tiện lưu thông qua tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: V.LONG

Cụ thể, các phương tiện không có thông tin đầu vào trên hệ thống, giao dịch thu phí một lần (OTC) sẽ được tạo tại các làn thu phí đầu ra.

Đối với phương tiện đã có thông tin đầu vào nhưng sau 3 giờ hoặc tùy tình hình thực tế vẫn chưa có thông tin đầu ra, đơn vị vận hành sẽ tạm tính và thu phí với điểm đầu ra tại nút giao kết nối tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án vận hành thu phí trong ngày 24-5.

Trong đó, VEC được giao nghiên cứu phương án phân làn riêng tại khu vực thu phí đầu ra cho các phương tiện đi từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc. Đồng thời, đơn vị này phải tăng cường nhân sự trực vận hành để hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thu phí.

VETC và VDTC có trách nhiệm phối hợp tạo giao dịch OTC, hậu kiểm, đối soát và tổ chức thu phí phù hợp với phương án mới.

Đáng chú ý, văn bản cũng nêu rõ trường hợp các đơn vị đã kiểm tra, rà soát nhưng vẫn không đủ dữ liệu để xác định chính xác hành trình phương tiện hoặc chủ phương tiện không hợp tác xác minh thì đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí vẫn phải tiếp tục theo dõi và phối hợp cơ quan chức năng để truy thu theo quy định.

Khu Quản lý đường bộ IV được giao phối hợp, giám sát quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị liên quan.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 54km, thông xe toàn tuyến từ ngày 18-5. Để đảm bảo an toàn trước đó ngành chức năng đóng nút giao Bưng Môn, chưa mở nút giao Long Thành, xe từ Đồng Nai đi chỉ vào ở nút Võ Nguyên Giáp nên chưa thuận tiện cho việc đi lại.

Với phương án mới, xe vào từ nút Long Thành sẽ thuận lợi cho người dân từ TP.HCM được đi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dễ dàng hơn.