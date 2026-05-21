Gỡ vướng dự án ngăn triều 10 ngàn tỉ: Hàng loạt thủ tục phải hoàn thành trước ngày 30-5 21/05/2026 16:30

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giao Sở Tài chính và các sở, ngành khẩn trương đàm phán phụ lục hợp đồng BT, xác định giá đất và xử lý các vướng mắc nhằm sớm đưa dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng về đích.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa có kết luận nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Khẩn trương tổ chức đàm phán phụ lục hợp đồng BT

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giao Sở Tài chính xem xét, trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư đúng theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời chủ trì, phối hợp sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Công văn số 48 ngày 6-4-2026.

Hiện nay, dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào vận hành trong thời gian tới. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Sở Tài chính còn được giao phối hợp sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức đàm phán phụ lục hợp đồng BT với nhà đầu tư về quỹ đất thanh toán, tổng mức đầu tư điều chỉnh song song với quá trình hoàn tất thủ tục chấp thuận, đảm bảo sau khi xong thủ tục sẽ ký được ngay phụ lục hợp đồng BT, báo cáo UBND TP trước ngày 30-5.

Cạnh đó, Sở Tài Chính có nhiệm vụ là phối hợp và đôn đốc việc xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định chủ trương đầu tư... nhằm đáp ứng các điều kiện để Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV và Nhà đầu tư sớm giải ngân vốn hoàn thành dự án, báo cáo UBND TP trước ngày 25-5.

"Khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 9772 về phương án đầu tư tuyến đường kết nối vào dự án tại khu đất số 762 Bình Quới, phường Bình Quới; tham mưu, UBND TP trước ngày 30-5"- Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính.

Sở NN&MT TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với ba khu đất đã có quyết định giao đất cho nhà đầu tư, hoàn thành 30-5.

UBND xã Bình Hưng, phường Phú Định được giao khẩn trương phối hợp Sở NN&MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Công an TP, Công an xã Bình Hưng, Công an phường Phú Định và nhà đầu tư xử lý dứt điểm việc cản trở thi công các hạng mục thi công ngoài công trường.

Nhiều hạng mục cơ bản hoàn thành

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm của TP, vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.

Dự án được khởi công từ năm 2016, nhưng sau khi thi công đạt hơn 90% khối lượng phải tạm dừng từ năm 2020 vì vướng mắc pháp lý trong thanh toán cho nhà đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao). Khó khăn chính là xác định giá trị quỹ đất thanh toán và hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh hợp đồng theo quy định mới của pháp luật PPP (đối tác công – tư)...

Ngày 2-2-2026, dự án được tái khởi động. Hiện nay, dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào vận hành trong thời gian tới.

Cụ thể, hạng mục cống Bến Nghé đã cơ bản hoàn thành, hạng mục cống Tân Thuận đã hoàn thành hơn 95%, hạng mục cống Phú Xuân, cống Mương Chuối hoàn thành khoảng 92-94%...

Dự án với mục tiêu ngăn triều cường, kiểm soát tình trạng ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực nội đô và trung tâm TP, thuộc địa bàn các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh; Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội; Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng; Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông; và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Ngoài ra, dự án còn giúp hạn chế, ứng phó xâm nhập mặn vào hệ thống kênh rạch phạm vi kiểm soát khi triều cường cao, góp phần cải thiện môi trường nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân khu vực dự án; đảm bảo yêu cầu giao thông thủy nội địa theo cấp kỹ thuật và quy định hiện hành của TP.HCM...