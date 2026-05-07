Hồ điều tiết chống ngập chợ Thủ Đức dự kiến hoàn thành năm 2028 07/05/2026 16:47

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án xây dựng hồ điều tiết khu trung tâm thể dục Linh Tây đã được UBND TP.HCM giao nhiệm vụ thực hiện, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Chiều 7-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tại buổi họp báo, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về công tác chống ngập tại khu vực chợ Thủ Đức.

Trước đó, trong cơn mưa đầu mùa chiều 2-5, TP.HCM xuất hiện 11 điểm ngập, chủ yếu tập trung ở khu vực TP Thủ Đức (cũ) và chợ Thủ Đức.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin tại họp báo. Ảnh: LÊ THOA

Ông Trịnh Quốc Dũng cho biết sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu, lượng mưa lớn, thủy triều và đô thị hóa đã dẫn đến tình trạng ngập nước thường xuyên tại khu vực TP Thủ Đức (cũ). Ngoài ra, địa hình thấp và lòng chảo gây ngập cục bộ khi mưa lớn, nhất là khu vực chợ Thủ Đức.

Nhiều khu vực chưa có cống thoát nước như đường Tâm Tâm Xã… hoặc chưa kết nối đầy đủ với mạng lưới thoát nước chung. Đô thị hóa nhanh làm tăng diện tích không thấm nước; rác thải gây bít các cửa thu nước, mương, hố ga; tình trạng lấn chiếm cống thoát nước, kênh rạch và hành lang thoát nước cũng là nguyên nhân gây ngập.

Để giảm ngập tại khu vực này, ông Dũng cho biết có một số dự án đang được triển khai như: Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 của dự án Vệ sinh môi trường TP - Giai đoạn 2; Nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang (đã hoàn thành).

Các dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng dự kiến hoàn thành tháng 12-2026. Dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư) dự kiến hoàn thành tháng 9-2026.

Tiếp đó, TP.HCM cũng đề xuất triển khai các dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây; Cải tạo rạch Thủ Đức (từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn) nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập nước.

Riêng dự án xây dựng hồ điều tiết khu trung tâm thể dục Linh Tây đã được UBND TP giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện. Dự án đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2028.