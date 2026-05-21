Viện đề nghị tòa tuyên buộc cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phải nộp 108 tỉ đồng 21/05/2026 11:57

(PLO)- Ngoài việc đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 5-6 năm tù, VKS còn đề nghị HĐXX tuyên buộc bà Tuyến nộp 108 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Ngày 21-5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài đề nghị hình phạt, đại diện VKS còn đề nghị tòa tuyên buộc bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải khắc phục hậu quả 108 tỉ đồng. Cùng liên đới bồi thường với bà Tiến, ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) phải nộp hơn 304 tỉ đồng, ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) phải nộp hơn 223 tỉ đồng.

Vụ án điển hình về thất thoát, lãng phí

Theo quan điểm luận tội của đại diện VKS, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án có tính chất đồng phạm, trong đó bị cáo Nguyễn Chiến Thắng chịu trách nhiệm chính. Vụ án này là điển hình trong việc gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Đại diện VKS cho rằng, để quản lý, triển khai thực hiện dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký quyết định thành lập Ban Y tế trọng điểm và ủy quyền cho đơn vị này thay mặt cho Bộ Y tế là chủ đầu tư dự án.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm để rồi có hành vi sai phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài và lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc.

Bị cáo Tiến tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và kết quả thẩm định, đề nghị của Vụ Trang thiết bị y tế nên có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

Với vai trò Bộ trưởng, bị cáo Tiến không kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ của các văn bản trước khi ký các quyết định nêu trên, dẫn đến việc thực hiện phát sinh nhiều sai phạm, gây thất thoát lãng phí tài sản của Nhà nước số tiền hơn 803 tỉ đồng. Do vậy, cần có bản án nghiêm minh đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo đại diện VKS, bà Tiến được xác định thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 7,5 tỉ đồng và nộp thêm 17 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả vụ án. Bị cáo Tiến là người tích cực nhất trong việc nộp tiền khắc phục hậu quả so với các bị cáo khác trong vụ án.

Ngoài ra, bị cáo còn được ghi nhận có thái độ hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, góp phần làm rõ bản chất vụ án. Trong quá trình công tác, bị cáo có nhiều thành tích xuất sắc, được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen.

Bị cáo giữ vai trò chính

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư dự án trong thời gian từ tháng 3-2014 đến tháng 9-2017, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý và tổ chức triển khai thực hiện 2 Dự án, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và theo đúng các quy định của pháp luật.

Bị cáo là người có năng lực, trình độ, có kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng nên được tin tưởng giao nhiệm vụ giữ chức Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, một đơn vị có thể nói là quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình triển khai thực hiện Dự án.

“Dự án thực hiện có tốt hay không, có đảm bảo chất lượng, tiến độ hay không phụ thuộc phần lớn vào vai trò tham mưu, đề xuất của Ban Y tế trọng điểm mà bị cáo giữ vị trí là Giám đốc”- đại diện VKS nói.

Quá trình triển khai thực hiện Dự án bị cáo đã có nhiều sai phạm trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư, lập phương án thiết kế kiến trúc; đưa ra chủ trương vừa thi công, vừa thiết kế không đúng quy định, dẫn đến sai phạm trong việc tham mưu, đề xuất lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu, dẫn đến dự án bị đình trệ, kéo dài, gây hậu quả thất thoát, lãng phí 803 tỉ đồng.

Với vị trí, vai trò là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, đại diện VKS khẳng định có đủ căn cứ xác định bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án. Ngoài ra, do bị cáo còn phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần trở lên về tội Nhận hối lộ, nên cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục.