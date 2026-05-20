'Sản phẩm để đời' khiến cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vướng lao lý 20/05/2026 16:25

(PLO)- “Lúc đó, chúng tôi cứ nói đùa là "sản phẩm để đời", nhưng không ngờ rằng là đã làm cho anh em chúng tôi như thế này”- cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Chiều 20-5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Theo cáo buộc, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò là người đứng đầu, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của Bộ Y tế.

Đối với 2 dự án nói trên, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt 2 dự án dẫn đến 2 dự án này bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền 803 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tại phiên tòa, bà Tiến thừa nhận nội dung truy tố là đúng đối với cá nhân bà. Bà Tiến nói rằng mình là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chung trong quản lý điều hành, lãnh đạo, kiểm tra giám sát.

Và đối với 2 dự án này, bà Tiến thừa nhận đã không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra giám sát sát sao để phát hiện sớm sai phạm. Bà Tiến cũng đã ký phê duyệt tất cả các tờ trình và quyết định như phê duyệt chủ trương tư vấn nước ngoài, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kiến trúc, lựa chọn nhà thầu tư vấn.

“Tôi thấy trách nhiệm của bản thân rất to lớn khi công trình bị kéo dài, người dân không được sử dụng, tôi rất day dứt kể cả khi đã nghỉ hưu”- bà Tiến nói.

Về việc gợi ý lựa chọn Công ty VK tư vấn dự án, bà Tiến khai dự án này được phê duyệt là phải xây dựng bệnh viện đạt ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, như là Nhật Bản, Singapore, thời gian chỉ trong 3 năm từ 2014 – 2017, vốn đầu tư lớn nhất, quy mô lớn nhất từ trước tới nay mà ngành y tế đảm nhận.

Với ước mơ tạo ra "sản phẩm để đời", tức bệnh viện này phải sử dụng ít nhất 100 năm, để cho người dân không phải đi ra nước ngoài chữa bệnh, nên cần tư vấn thiết kế nước ngoài.

“Lúc đó, chúng tôi cứ nói đùa là "sản phẩm để đời", nhưng không ngờ rằng là đã làm cho anh em chúng tôi như thế này”- cựu Bộ trưởng ngậm ngùi.

Sau khi đi thăm một bệnh viện và thấy rất hiện đại, bà Tiến có nói với bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu giám đốc Ban Y tế trọng điểm) thử tìm hiểu xem có mời bên Bỉ làm tư vấn thiết kế được không.

Bà Tiến khai anh em có báo lại là Đại sứ quán Bỉ có tổ chức hội thảo về các công trình bệnh viện Bỉ xây dựng, trong đó có báo cáo của Công ty VK, trước đó bà không biết công ty này.

Về chuyện bị cáo Thắng đưa tiền, bà Tiến khai năm 2014 ký chủ trương, năm 2016 dự án đã được hơn 1 năm thì bị cáo Thắng và một người khác hẹn qua thư ký là lên phòng để báo cáo công việc.

Hai người để lại một gói quà. Sau này, bà Tiến biết đấy là quà của bị cáo Thắng khai trong vụ án này. Cùng với các lần khác, bà Tiến nói đã nhận khoảng 2,5 tỉ đồng.

Về bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu phó trưởng Ban Y tế trọng điểm), bà Tiến khai không nhớ nhiều nhưng năm 2018, một buổi tối, bị cáo Tuấn đến nhà thăm, báo cáo công việc là muốn điều chỉnh hợp đồng để nhà thầu mới thực hiện.

Lúc đó, bà Tiến trả lời "bây giờ phải làm để xong". Khi về, bị cáo Tuấn để lại một gói quà. “Tôi có nhận nhưng thực sự là tôi không nhớ… anh em đã khai thì tôi nhận”- bà Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Bà Tiến khẳng định không gợi ý, không thỏa thuận và cũng không biết nguồn tiền từ đâu, “anh em để gói quà ở trên bàn và sau đó ra về thì nói là biếu món quà”.

Cựu Bộ trưởng cũng thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu nhưng cho rằng bà đã ký đúng thẩm quyền, đúng quy trình, không cố ý làm trái. Thực chất, chỉ là do không nắm được về xây dựng, “lúc bấy giờ, trình mà đã có thẩm định là tôi ký, anh em cũng không cố ý, không có động cơ cá nhân, chỉ vì áp lực tiến độ, đòi hỏi kỹ thuật cao”.