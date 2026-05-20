Vụ thuê người làm 'chim mồi' để lừa bán đất: Bị hại kháng cáo, VKS kháng nghị tăng nặng hình phạt với các bị cáo 20/05/2026 15:46

(PLO)- Trong vụ công ty thuê người làm "chim mồi" để lừa bán đất, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai đã kháng nghị tăng nặng hình phạt với 7 bị cáo, các bị cáo cũng kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt với nhiều bị cáo.

Ngày 20-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Huỳnh Hữu Tường và đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thuê người làm "chim mồi" để lừa bán đất.

Phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo bị cáo Huỳnh Hữu Tường và 84 bị cáo khác. Trong đó, bị cáo Tường kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh, việc kê biên tài sản, thu giữ tài sản và phần dân sự của bản án sơ thẩm.

Các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, đề nghị thay đổi tội danh, xem xét lại phần dân sự...

Các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án kháng cáo để đề nghị tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo, yêu cầu xem xét lại phần dân sự, bồi thường thiệt hại phát sinh...

Phiên tòa phúc thẩm cũng xem xét kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị tăng nặng hình phạt đối với 7 bị cáo.

Thuê người làm "chim mồi" để lừa bán đất

Xét xử sơ thẩm vào tháng 12-2025, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hữu Tường 18 năm tù, Nguyễn Văn An 16 năm tù, Trần Thị Mỹ Hạnh 13 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Từng 12 năm tù - cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh này, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm 8 tháng tù đến 9 năm tù.

Cấp sơ thẩm buộc các bị cáo cùng phải nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính hơn 155 tỉ đồng.

Bị cáo Huỳnh Hữu Tường tại phiên tòa. Ảnh: VŨ HỘI

Theo nội dung bản án sơ thẩm, vào năm 2020, bị cáo Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc, sau đó thuê Nguyễn Văn An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (trụ sở tại TP.HCM).

Bị cáo Tường giao cho bị cáo Nguyễn Văn An làm đầu mối tìm nơi có nguồn đất để liên kết với chủ đất hoặc mua lại; lập bản vẽ; đặt tên dự án, tự chia tách thửa trên bản vẽ rồi giao cho các sàn giới thiệu, lừa đảo khách hàng.

Dưới sự chỉ đạo của các bị cáo là giám đốc, phó giám đốc; trưởng, phó phòng, nhóm nhân viên kinh doanh (sale) đăng tải hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội, sau đó sửa lại giá bán thấp hơn để đăng tải lên trang web của công ty... với nội dung mang tính chất chiêu dụ khách hàng như: bán bất động sản thanh lý ngân hàng, bất động sản giá rẻ để định cư nước ngoài...

Theo kịch bản soạn sẵn, các bị cáo tổ chức các buổi huấn luyện cho người đóng giả mua đất (thường gọi là AC) để tiếp cận khách hàng tại các buổi tổ chức sự kiện, tư vấn qua điện thoại "câu nhử" khách hàng.

Nhân viên sale và khách hàng giả sẽ tạo ra tình huống xô đẩy để khách hàng lên ô tô 52 chỗ ngồi di chuyển về các "dự án ma" tại địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12-2025. Ảnh: VŨ HỘI

Trên xe ô tô 52 chỗ có khoảng 40-50 người nhưng chỉ có khoảng 3-5 người là khách hàng thật, còn lại là nhân viên và các diễn viên đóng giả khách hàng. Khi xe chạy các đối tượng kéo rèm che hết các cửa sổ để khách hàng không biết được lộ trình di chuyển.

Trên xe, nhân viên sẽ tổ chức các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng các suất đặt cọc dự án. Các diễn viên đóng giả khách hàng tiếp cận khách hàng thật để nói về tiềm năng của các dự án rồi rủ tham gia đặt cọc để đầu tư “lướt sóng” hưởng chênh lệch.

Khi đến "dự án ma", nhân viên, diễn viên đóng giả khách hàng vây xung quanh khách hàng thật nhằm thao túng tâm lý để khách hàng đặt cọc tiền mua đất.

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Tường, từ tháng 12-2021 đến tháng 8-2023, các bị cáo đã thực hiện 159 vụ lừa đảo và đã chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với số tiền hơn 255 tỉ đồng.

Kháng nghị tăng nặng hình phạt với 7 bị cáo

Sau phiên tòa sơ thẩm, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai đã kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Thanh Từng, Dương Hữu Đức, Tạ Diễm Thúy, Nguyễn Đình Ngọc Diệp, Ngô Thái Dương, Tạ Thị Kim Ngân và Võ Thị Kim Tuyến.

Theo kháng nghị, các bị cáo trên là đồng phạm giúp sức, giữ vai trò là người thực hành tích cực trong vụ án. Các bị cáo đều chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại với tổng số tiền từ 12 tỉ đồng đến 121 tỉ đồng, nên thuộc tình tiết định khung quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS (mức hình phạt 12-20 năm hoặc tù chung thân) và thuộc tình tiết tăng nặng "phạm tội 2 lần trở lên" theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Các bị cáo mới chỉ nộp khắc phục một phần số tiền thu lợi bất chính.

"TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt các bị cáo Từng 12 năm, Đức 11 năm, Thúy 6 năm, Diệp 5 năm, Ngô Thái Dương 5 năm, Ngân 4 năm, Tuyến 4 năm tù là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đã thực hiện và chưa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản...", kháng nghị nêu.