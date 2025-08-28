Phúc thẩm vụ làm giả tài liệu ở Lâm Đồng: 33 bị cáo được chuyển từ phạt tù sang phạt tiền 28/08/2025 15:08

(PLO)- HĐXX phúc thẩm tuyên phạt tiền đối với 33 bị cáo trong vụ án làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức xảy ra tại tỉnh Đắk Nông cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 28-8, tại trụ sở TAND tỉnh Lâm Đồng, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm đối với 40 bị cáo trong vụ án làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo trong vụ án làm giả tài liệu nhà nước. Ảnh: TK

HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Sầm Phúc Hiệp (35 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng); 6 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Vũ Thanh Tuyền (27 tuổi, ngụ TP.HCM); 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Phạm Ngọc Hoàng (24 tuổi, ngụ TP.HCM) - cùng về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức (Điều 341 BLHS) là tương xứng với hành vi phạm tội gây ra.

Đối với bị cáo Trương Thanh Hữu (37 tuổi) và Lý Thanh Bình (45 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ), cấp sơ thẩm tuyên phạt mỗi người 3 năm 9 tháng tù là nghiêm khắc. Do đó, HĐXX phúc thẩm tuyên giảm nhẹ hình phạt, phạt mỗi bị cáo 3 năm tù.

Đối với 35 bị cáo còn lại, thì có hai bị cáo do chưa xóa án tích nên HĐXX áp dụng hình phạt mỗi bị cáo 1 năm tù; 33 bị cáo chuyển tội danh từ "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" sang tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và được áp dụng hình phạt tiền (sơ thẩm tuyên phạt tù).

Trong đó, các bị cáo Nguyễn Minh Tín, Huỳnh Thanh Tuấn và Vi Văn Nguyệt mỗi người bị phạt 50 triệu đồng; còn lại các bị cáo bị phạt mỗi người 30 triệu đồng.

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đắk Nông cũ (nay là TAND tỉnh Lâm Đồng), từ tháng 5 đến tháng 11-2022, tại một căn hộ và một căn nhà ở quận Gò Vấp, TP.HCM, Vũ Thanh Tuyền cùng Phạm Ngọc Hoàng nhận thông tin, hình ảnh rồi trực tiếp làm giả 122 tài liệu của các cơ quan tổ chức là giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe, chứng chỉ sơ cấp, bài sát hạch thi lý thuyết… để làm giấy phép lái xe giả.

Bản án cấp sơ thẩm xác định, Tuyền đã trực tiếp làm giả 93 tài liệu, hưởng lợi hơn 27 triệu đồng.

Đối với bị cáo Phạm Ngọc Hoàng làm giả 29 tài liệu và chưa hưởng lợi do chưa giao được thì bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cũ phát hiện.

Bị cáo Trương Thanh Hữu và Lý Thanh Bình cung cấp thông tin để đặt làm giả tám tài liệu. Trong đó, Hữu hưởng lợi 2 triệu đồng, Bình hưởng lợi 200.000 đồng; Lâm Văn Đồng đặt mua bảy tài liệu. Các bị cáo khác đặt làm giả từ 1 đến 5 tài liệu.