Lâm Đồng: Giám định sức khỏe những cán bộ xin nghỉ theo Nghị định 178 27/08/2025 16:59

(PLO)- Ngoài 90 trường hợp xin nghỉ theo Nghị định 178 vì sức khỏe; cán bộ, công chức đã đăng ký xin nghỉ vì lý do sức khỏe được yêu cầu giám định y khoa.

Ngày 27-8, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã gởi công văn cho các sở, ban, ngành; UBND cấp xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh về việc giải quyết chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178) vì lý do "sức khỏe không đảm bảo".

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó để triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ về chính sách, chế độ theo Nghị định 178, trong đó, có nội dung “xác định sức khỏe không đảm bảo để làm căn cứ xác định đối tượng nghỉ việc...”, trên cơ sở các trường hợp cơ quan, đơn vị và địa phương đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nghỉ theo Nghị định 178, ngày 25-8, Sở Nội vụ đã đề nghị Sở Y tế phối hợp xác định các trường hợp đăng ký nghỉ vì lý do sức khoẻ không đảm bảo, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngày 26-8, Sở Y tế phúc đáp, đề nghị Sở Nội vụ yêu cầu 90 trường hợp có tên liên hệ Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Lâm Đồng để cung cấp các hồ sơ liên quan và có mặt để thực hiện giám định y khoa theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Qua làm việc với Sở Y tế, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương thông báo cho các trường hợp đăng ký nghỉ theo Nghị định 178 vì lý do sức khoẻ để thực hiện giám định y khoa, bao gồm: 90 trường hợp có tên trong danh sách.

Ngoài ra, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC) của cơ quan, đơn vị và địa phương đã có văn bản đăng ký nghỉ vì sức khoẻ không đảm bảo, chưa có tên trong danh sách cũng đến để thực hiện giám định y khoa.

Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 27-8 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng; mang theo tất cả thành phần hồ sơ hồ sơ theo hướng dẫn của Sở Y tế để giám định sức khỏe.

Ngay sau khi có kết quả giám định, CBCCVC, người lao động báo cáo cơ quan, đơn vị và địa phương để tổng hợp gửi Sở Nội vụ; đồng thời, cá nhân gửi trước kết quả (bản sao) để Sở Nội vụ biết, chủ động hoàn chỉnh văn bản trình UBND tỉnh trước ngày 31-8-2025 theo quy định.

Được biết trong danh sách 90 CBCCVC đăng ký nghỉ theo Nghị định 178 vì sức khoẻ không đảm bảo có 60 CBCCVC công tác ở cấp tỉnh và 30 CBCCVC công tác ở cấp xã. Trong đó nhiều trường hợp bị bệnh hiểm nghèo như ung thư, bệnh tim. Ngoài ra các trường hợp các trường hợp không có tên trong danh sách 90 người nhưng cũng đã đăng ký nghỉ theo Nghị định 178 cũng có nhiều trường hợp bị bệnh nan y và đều có xác nhận của các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, Thông tư số 25/2025/TT-BYT ngày 30-6-2025 của Bộ Y tế quy định hồ sơ đề nghị giám định bao gồm đơn đề nghị giám định; giấy giới thiệu của cơ quan; hồ sơ bệnh án và giấy tờ y tế liên quan; sổ BHXH và các giấy tờ hợp lệ khác.

Hội đồng Giám định Y khoa sẽ căn cứ nội dung trong giấy giới thiệu hoặc đơn đề nghị giám định để tiến hành khám giám định tình trạng sức khỏe của người lao động, kết luận tỷ lệ phần trăm (%) suy giảm khả năng lao động; lập biên bản và ban hành Kết luận giám định y khoa. Kết quả này được gửi cho người lao động và cơ quan BHXH, là căn cứ pháp lý quan trọng để cơ quan BHXH xem xét, giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đúng quy định pháp luật.