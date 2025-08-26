Công an Lâm Đồng tìm bị hại trong vụ án lừa đảo thuê xe tự lái 26/08/2025 10:48

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ lừa đảo thuê xe tự lái do Đặng Chí Tâm thực hiện.

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo tìm người bị hại.

Theo điều tra, Đặng Chí Tâm (sinh năm 1992, trú Đồng Nai) thường xuyên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội, tìm cách thuê ô tô tự lái rồi mang đi bán hoặc cầm cố để chiếm đoạt.

Đặng Chí Tâm bị bắt giữ vì thuê xe tự lái, làm giả hồ sơ để mang đi cầm cố.

Vụ việc xảy ra vào tháng 9-2024 tại tỉnh Đắk Nông cũ, hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý.

Để phục vụ điều tra, Công an Lâm Đồng đề nghị những ai là bị hại trong vụ án này liên hệ trực tiếp Cơ quan CSĐT (địa chỉ: 4 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) gặp điều tra viên Nguyễn Văn Hải, số điện thoại 0943.616.376 để được giải quyết.