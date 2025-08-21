Cầm dao truy sát khiến bạn nhậu tử vong ở Lâm Đồng 21/08/2025 11:00

(PLO)- Một nam thanh niên ở Lâm Đồng dùng dao đâm chết bạn nhậu rồi đến công an đầu thú.

Sáng 21-8, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Đinh Trang Thượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng thôn Tân Lâm 4, xã Đinh Trang Thượng.

Thanh niên gây ra vụ án mạng sau cuộc nhậu tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, tối 20-8, một nhóm thợ xây tổ chức ăn uống tại quán nhậu Sân Vườn ở thôn Tân Lâm 4 của bà QTN (47 tuổi). Trong lúc nhậu, giữa con bà N là Quách Đình Tuấn (30 tuổi) và ông Giang Thành Quang (56 tuổi, quê Vĩnh Long, thợ xây tại địa phương) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Được mọi người can ngăn, ông Quang rời quán về lán trại cách đó khoảng 80 m. Tuy nhiên, Tuấn cầm dao nhọn đuổi theo, đâm một nhát vào ngực trái ông Quang, làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ đi nơi khác. Công an xã Đinh Trang Thượng triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, tổ chức truy bắt. Đến khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày, Quách Đình Tuấn đến Công an xã Đinh Trang Thượng đầu thú.