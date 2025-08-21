Phá đường dây làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức 21/08/2025 16:44

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nhiều người liên quan đến đường dây làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Công an xã Phước Thái vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Theo đó, qua nắm bắt tình hình trên địa bàn, chiều ngày 13-8, công an đã bắt quả tang LNL (21 tuổi, thường trú xã Phước Thái), tỉnh Đồng Nai về hành vi làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phôi mẫu dấu được làm giả để đóng trên các giấy tờ, tài liệu cơ quan tổ chức. Ảnh: CA.

Cùng ngày, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ ML (50 tuổi, thường trú xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) về cùng hành vi.

Mở rộng điều tra, trong đêm công an bắt giữ thêm 2 nghi phạm là D (55 tuổi thường trú phường Long Hưng) và và TVT (43 tuổi, thường trú phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Tang vật thu giữ trong đường dây này gồm nhiều phương tiện, giấy tờ, tài liệu và con dấu giả.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Phước Thái phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.