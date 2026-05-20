Phó Chánh án TAND TP.HCM làm Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp 20/05/2026 15:53

Ngày 20-5, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Đồng Tháp.

Theo đó, Chánh án TAND Tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thái Hùng, Phó Chánh án TAND TP.HCM, giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 18-5-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án TAND TP.HCM, đánh giá sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp đứng trước nhiều cơ hội phát triển, đồng thời cũng đặt ra không ít yêu cầu, thách thức đối với hệ thống chính trị, trong đó có ngành tòa án.

Ông Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TAND Tối cao trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp Bùi Thái Hùng.

Theo Phó Chánh án TAND Tối cao, thực hiện chủ trương bố trí Chánh án TAND cấp tỉnh không phải là người địa phương, trên cơ sở rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, sau khi thống nhất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao đã điều động ông Huỳnh Xuân Long giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long; đồng thời điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thái Hùng giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp.

Ông Phạm Quốc Hưng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững môi trường ổn định để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong bối cảnh tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm và các loại tranh chấp ngày càng diễn biến phức tạp, ngành TAND cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Ông Hưng đề nghị tân Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng bắt tay vào công việc; phát huy đoàn kết nội bộ; rà soát nhiệm vụ trọng tâm; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế án hủy, án sửa do nguyên nhân chủ quan; khắc phục tình trạng án quá hạn; tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối nội chính.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho TAND hai cấp của tỉnh, nhất là trong công tác chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất và kiện toàn tổ chức cán bộ.

Tân Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp Bùi Thái Hùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp Bùi Thái Hùng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TAND Tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, triển khai các chỉ đạo, định hướng; cùng tập thể TAND hai cấp tỉnh Đồng Tháp giữ vững đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.